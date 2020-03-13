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Protocolo

Coronavírus: Bolsonaro fará novo teste em sete dias e ficará em isolamento

Presidente Jair Bolsonaro já fez um primeiro exame que deu resultado negativo para a doença

Publicado em 13 de Março de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 20:09
Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, usaram máscaras cirúrgicas em live no Facebook na quinta-feira (12) Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste para verificar se não contraiu o coronavírus. Ele também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada. O primeiro resultado do exame deu negativo,  mas o protocolo da Operação Regresso, do Ministério da Saúde, prevê um novo teste em sete dias e um terceiro em 14 dias.
Nesse período, ele deve ficar em isolamento. Após esse procedimento, Bolsonaro está liberado.
A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião e ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença na quinta-feira (12).

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Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

O cardiologista Leandro Echenique afirmou ao jornal Estadão  que o presidente deverá ficar mais um tempo em isolamento. Ele segue de quarentena até o começo da  próxima semana no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato.

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Entenda a confusão sobre o teste de coronavírus em Bolsonaro

Mais cedo, a emissora de TV americana Fox News havia informado que um primeiro exame do presidente teria dado positivo, creditando a informação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Na sequência, Jair Bolsonaro informou pela sua página oficial no Facebook que seus exames no Hospital das Forças Armadas e no laboratório Sabin atestaram negativo para o novo coronavírus. 
Na tarde desta sexta-feira, ao sair do Palácio do Alvorada, Bolsonaro afirmou que a vida segue normal, após o resultado negativo.  Ele voltou a despachar no Palácio do Planalto.
(Com informações de O Globo e Estadão)

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