De máscara, Bolsonaro sugere adiar manifestações por causa do coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou nesta quinta-feira (12) uma transmissão ao vivo em suas redes sociais usando máscara cirúrgica. Ele sugeriu o adiamento ou suspensão das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março por causa do coronavírus.
Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, afirmou fazendo referência às discussões sobre o Orçamento Impositivo.
"Eu, como presidente, tenho que tomar uma posição", afirmou. Em seguida, disse que o ato não era dele e ocorreu de forma "espontânea".
Nos últimos dias, Bolsonaro deu sinais públicos de apoio aos atos, que têm como alvo o Legislativo e o Judiciário. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) compartilhou publicações em apoio ao protesto.
Sobre os atos marcados para o dia 15, Bolsonaro afirmou que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas. Depois de um certo limite, o sistema não suporta e o problema acontece.
TESTES PARA CORONAVÍRUS
Bolsonaro disse que ainda aguarda o resultado do teste para coronavírus, ele realizou exames depois da confirmação de que o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, testou positivo para a doença.
Bolsonaro fez a transmissão a partir das 19h ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também estava usando uma máscara de proteção.
Veja o vídeo:
Sobre a doença, ele declarou: "(Esse vírus) Não tem uma grande letalidade, mas quem tem mais de 60 anos aumenta um pouquinho, na base de 15%. Pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso, podem ter mais complicações", declarou em um dos momentos.