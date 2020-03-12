De máscara, Bolsonaro sugere adiar manifestações por causa do coronavírus

Bolsonaro participou de transmissão pela rede social ao lado de ministro da Saúde para falar sobre coronavírus Crédito: Reprodução de vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou nesta quinta-feira (12) uma transmissão ao vivo em suas redes sociais usando máscara cirúrgica. Ele sugeriu o adiamento ou suspensão das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março por causa do coronavírus.

Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, afirmou fazendo referência às discussões sobre o Orçamento Impositivo.

"Eu, como presidente, tenho que tomar uma posição", afirmou. Em seguida, disse que o ato não era dele e ocorreu de forma "espontânea".

Nos últimos dias, Bolsonaro deu sinais públicos de apoio aos atos, que têm como alvo o Legislativo e o Judiciário. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) compartilhou publicações em apoio ao protesto.

Sobre os atos marcados para o dia 15, Bolsonaro afirmou que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas. Depois de um certo limite, o sistema não suporta e o problema acontece.

TESTES PARA CORONAVÍRUS

Bolsonaro fez a transmissão a partir das 19h ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também estava usando uma máscara de proteção.

Veja o vídeo: