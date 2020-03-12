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Em transmissão

De máscara, Bolsonaro sugere adiar manifestações por causa do coronavírus

Presidente disse que aguarda resultado de teste para saber se contraiu a doença

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:36
Bolsonaro participou de transmissão pela rede social ao lado de ministro da Saúde para falar sobre coronavírus Crédito: Reprodução de vídeo
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou nesta quinta-feira (12) uma transmissão ao vivo em suas redes sociais usando máscara cirúrgica. Ele sugeriu o adiamento ou suspensão das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março por causa do coronavírus.
Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, afirmou fazendo referência às discussões sobre o Orçamento Impositivo.

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"Eu, como presidente, tenho que tomar uma posição", afirmou. Em seguida, disse que o ato não era dele e ocorreu de forma "espontânea".
Nos últimos dias, Bolsonaro deu sinais públicos de apoio aos atos, que têm como alvo o Legislativo e o Judiciário. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) compartilhou publicações em apoio ao protesto.
Sobre os atos marcados para o dia 15, Bolsonaro afirmou que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas. Depois de um certo limite, o sistema não suporta e o problema acontece.

TESTES PARA CORONAVÍRUS

Bolsonaro disse que ainda aguarda o resultado do teste para coronavírus, ele realizou exames depois da confirmação de que o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, testou positivo para a doença.
Bolsonaro fez a transmissão a partir das 19h ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também estava usando uma máscara de proteção. 
Veja o vídeo:
Sobre a doença, ele declarou: "(Esse vírus) Não tem uma grande letalidade, mas quem tem mais de 60 anos aumenta um pouquinho, na base de 15%. Pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso, podem ter mais complicações", declarou em um dos momentos.

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