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Coronavírus

Bolsonaro deve pedir em pronunciamento que população não vá a protesto

A solicitação deve-se à pandemia do novo coronavírus. O presidente pediu ao longo do dia a deputados bolsonaristas que não o visitem no Palácio da Alvorada

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:50
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento na noite desta quinta-feira (12) em cadeia nacional de televisão e rádio.
Segundo assessores presidenciais, ele deve pedir à população que não participe dos protestos marcados para o domingo (15) em apoio ao governo federal.
A solicitação deve-se à pandemia do novo coronavírus. O presidente pediu ao longo do dia a deputados bolsonaristas que não o visitem no Palácio da Alvorada.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Com o teste positivo para o novo coronavírus no chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, 44, o presidente realizou teste para a doença e adotou procedimentos de segurança que irão alterar a sua rotina de governo.
O presidente passou a quinta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial, onde foi monitorado pela equipe médica da Presidência da República. A expectativa é que o resultado seja divulgado na sexta-feira (13).
Segundo relatos feitos à reportagem, o presidente teve um resfriado leve ao retornar de viagem recente aos Estados Unidos, mas não apresentou até agora os demais sintomas da doença, como febre e tosse.
Além dele, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acompanharam o presidente na viagem, também passaram por diagnóstico médico.
O exame foi realizado ainda por outros integrantes da comitiva presidencial, como os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo (Defesa), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).
Com o risco de contágio, a rotina administrativa do Palácio do Planalto será alterada. Além da maior restrição ao acesso de pessoas, os eventos e solenidades devem ser suspensos e o cumprimento diário do presidente na entrada do Palácio da Alvorada deve ser modificado.

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