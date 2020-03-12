Bolsonaro deve pedir em pronunciamento que população não vá a protesto

Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento na noite desta quinta-feira (12) em cadeia nacional de televisão e rádio.

Segundo assessores presidenciais, ele deve pedir à população que não participe dos protestos marcados para o domingo (15) em apoio ao governo federal.

A solicitação deve-se à pandemia do novo coronavírus. O presidente pediu ao longo do dia a deputados bolsonaristas que não o visitem no Palácio da Alvorada.

Com o teste positivo para o novo coronavírus no chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, 44, o presidente realizou teste para a doença e adotou procedimentos de segurança que irão alterar a sua rotina de governo.

O presidente passou a quinta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial, onde foi monitorado pela equipe médica da Presidência da República. A expectativa é que o resultado seja divulgado na sexta-feira (13).

Segundo relatos feitos à reportagem, o presidente teve um resfriado leve ao retornar de viagem recente aos Estados Unidos, mas não apresentou até agora os demais sintomas da doença, como febre e tosse.

Além dele, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acompanharam o presidente na viagem, também passaram por diagnóstico médico.

O exame foi realizado ainda por outros integrantes da comitiva presidencial, como os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo (Defesa), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).