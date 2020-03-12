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Doação

Papa doa  100 mil à Caritas da Itália para combater coronavírus

A Caritas é uma organização humanitária da Igreja Católica que atua em mais de 200 países, com atividades voltadas especialmente para os mais carentes

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:43
O papa Francisco doou  100 mil à Caritas da Itália como contribuição para o tratamento Crédito: MICHAEL SOHN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O papa Francisco doou  100 mil à Caritas da Itália como contribuição para o tratamento das pessoas que sofrem com a atual epidemia de coronavírus e para os que ajudam a cuidar dos doentes. A Caritas é uma organização humanitária da Igreja Católica que atua em mais de 200 países, com atividades voltadas especialmente para os mais carentes.
A doação, feita por meio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral, será destinada principalmente aos serviços essenciais em benefício dos pobres e vulneráveis da Itália. Dicastério é o nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em comunicado, o Dicastério enumera serviços em refeitórios, centros de acolhimento, alojamentos e centros de escuta, atividades garantidas todos os dias pelas Caritas diocesanas e paroquiais.

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Em missa na manhã desta quinta-feira (12) na Casa Santa Marta, o papa Francisco pediu orações "pelos governantes que devem tomar medidas" para enfrentar a enfermidade em seus países.
"Continuamos rezando juntos, neste momento de pandemia, pelos enfermos, pelos familiares, pelos pais com filhos em casa", disse o pontífice durante a missa na capela da Casa Santa Marta. Atualmente, missas são o único ofício religioso permitido em toda a Itália, em razão das medidas adotadas para frear a difusão do Covid-19. Celebradas sem público, as missas matutinas de Francisco são transmitidas diretamente pelo Vaticano.
Até até 3 de abril, estão suspensas em toda a Itália atividades como missas e funerais.
Com informações Agência Brasil.

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