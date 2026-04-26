Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D

Em recuperação, o Rio Branco-ES venceu mais uma e subiu para a vice-liderança do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste domingo, o Capa-Preta conquistou o segundo triunfo consecutivo ao derrotar o Real Noroeste, por 2 a 0. Rodrigo Carioca e Rafael Pacheco marcaram os gols do jogo de encerramento da quarta rodada, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Com a vitória, o Rio Branco-ES chegou aos mesmos sete pontos do líder Tombense. Por ter um saldo de gols inferior, 2 contra 3, o Capa-Preta fica na vice-liderança do Grupo 12. Do outro lado, o Real Noroeste segue sem vencer. Em quatro rodadas o time de Águia Branca tem apenas um ponto e ocupa a lanterna da chave.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quinta rodada do Grupo 12. No sábado, às 17h (de Brasília), o Real Noroeste recebe o Porto-BA, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No domingo, às 18h, o Rio Branco-ES visita o Tombense, no Almeidão, em Tombos.
O jogo
O Rio Branco-ES começou mais ativo e criou chances em bolas paradas, exigindo intervenções do goleiro Camilatto e levando perigo logo nos minutos iniciais. O Real Noroeste respondeu principalmente em finalizações de fora da área, obrigando Andrey a fazer grandes defesas, incluindo uma sequência decisiva em dois chutes no mesmo lance. Com o jogo aberto, o gol saiu aos 39 minutos, quando Rodrigo Carioca aproveitou assistência de calcanhar de Breno Melo para finalizar com precisão e colocar o Brancão em vantagem. Na reta final, o time visitante ainda tentou reagir, mas sem efetividade, e o placar se manteve até o intervalo.
No segundo tempo, o Rio Branco-ES controlou as ações e confirmou a vitória. A equipe capa-preta criou as melhores oportunidades desde os minutos iniciais, principalmente em contra-ataques e bolas paradas, mas desperdiçou chances claras com Breno Melo. O Real Noroeste tentou responder e chegou a assustar em finalizações de longa distância e em uma boa oportunidade dentro da área, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.
Aos 28 minutos, o Rio Branco-ES ampliou o placar: após cobrança de falta de João Paulo, a bola bateu na trave e, no rebote, Rafa Pacheco apareceu de peixinho para marcar. Com a vantagem ampliada, o time mandante administrou o resultado na reta final, ainda criando novas chances, como em jogada de David Lopes, já nos acréscimos, e garantiu o triunfo até o apito final.