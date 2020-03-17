Igreja evangélica da Praia do Canto fecha por um mês por causa do coronavírus

Uma das mais tradicionais igrejas evangélicas do Estado, a Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) estará fechada nos próximos 30 dias, a partir de hoje, por causa da pandemia do coronavírus
. A decisão foi tomada pelo pastor Usiel Carneiro de Souza, que ouviu médicos que frequentam a igreja, inclusive dois infectologistas, após o culto de domingo de manhã. Os cultos serão transmitidos pela internet com a presença de um pequeno número de pessoas no templo.
Todas as atividades litúrgicas e trabalhos sociais da IBPC estão suspensos. Os cultos principais da igreja são realizados às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9h e 19h. Atividades sociais, como a atuação de um grupo que dá conselhos a famílias sobre o Alzheimer, terceira idade e ensaios do coral, também estão com suas atividades interrompidas.
Uma pequena equipe administrativa vai continuar trabalhando na igreja; pequenos grupos, formados de oito a dez pessoas, poderão se reunir em suas casas, caso se sentirem seguros, informa o pastor.
Usiel de Souza admite que ainda não sabe como será a sustentação financeira da Igreja Batista da Praia do Canto, que tem funcionários e despesas administrativas. “É uma situação nova e vamos ver o que vai acontecer”, diz. A IBPC tem 780 membros e em torno de 500 passam regularmente pelos cultos, estima o pastor.