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Leonel Ximenes

Igreja evangélica da Praia do Canto fecha por um mês por causa do coronavírus

Igreja Batista da Praia do Canto interrompe a partir de hoje todas as suas atividades litúrgicas e sociais; cultos serão transmitidos pela internet

Publicado em 17 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Culto na Igreja Batista da Praia do Canto: nos próximos 30 dias, só celebração virtual Crédito: Arquivo IBPC
Uma das mais tradicionais igrejas evangélicas do Estado, a Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) estará fechada nos próximos 30 dias, a partir de hoje, por causa da pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada pelo pastor Usiel Carneiro de Souza, que  ouviu médicos que frequentam a igreja, inclusive dois infectologistas, após o culto de domingo de manhã. Os cultos serão transmitidos pela internet com a presença de um pequeno número de pessoas no templo.
“Levamos em conta a evolução prevista da Covid-19, que terá picos daqui a 30 ou 45 dias dias”, explica o pastor, que estima que cerca de 30% dos seus fiéis têm idade superior a 60 anos. “Preferimos adotar essa medida de fechamento imediatamente, inclusive para não cometer os mesmos erros da Itália.”
Todas as atividades litúrgicas e trabalhos sociais da IBPC estão suspensos. Os cultos principais da igreja são realizados às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9h e 19h. Atividades sociais, como a atuação de um grupo que dá conselhos a famílias sobre o Alzheimer, terceira idade e ensaios do coral, também estão com suas atividades interrompidas.

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Uma pequena equipe administrativa vai continuar trabalhando na igreja; pequenos grupos, formados de oito a dez pessoas, poderão se reunir em suas casas, caso se sentirem seguros, informa o pastor.
Usiel de Souza admite que ainda não sabe como será a sustentação financeira da Igreja Batista da Praia do Canto, que tem funcionários e despesas administrativas. “É uma situação nova e vamos ver o que vai acontecer”, diz. A IBPC tem 780 membros e em torno de 500 passam regularmente pelos cultos, estima o pastor.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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