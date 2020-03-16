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Anúncio de medidas

Coronavírus no ES: Vitória suspende aulas nas escolas municipais

Férias de julho serão antecipadas para que alunos não tenham prejuízo. Além disso, eventos que dependam da autorização da prefeitura vão ser cancelados

Publicado em 16 de Março de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 18:55
Luciano Rezende anunciou a suspensão de aulas nas 102 escolas da rede municipal de Vitória Crédito: Gazeta Online
A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as aulas nas 102 escolas da rede municipal. Com isso, as férias de julho vão ser antecipadas. A medida foi anunciada na noite desta segunda-feira (16) pelo prefeito Luciano Rezende, em suas redes sociais.
"Nós vamos suspender as aulas na rede municipal, antecipar as férias, sem prejuízo para os alunos. Além disso, os servidores acima de 60 anos vão receber orientação e regime de tratamento diferenciado em relação a sua atividade na Prefeitura de Vitória", declarou Luciano.
O governo do ES já havia anunciado, também nesta segunda-feira, a suspensão das aulas na rede estadual. A decisão foi feita com base na evolução do coronavírus no Estado e em todo o Brasil. O Espírito Santo contabiliza 134 casos em investigação e 8 confirmados
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Além da suspensão de aulas, a Prefeitura de Vitória anunciou o cancelamento de todos os eventos que tiveram licença autorizada pela Prefeitura de Vitória.  Confira todas as medidas anunciadas pelo prefeito:
Medidas definidas pelo prefeito de Vitória nesta segunda-feira (16) Crédito: Reprodução | Twitter

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