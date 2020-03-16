Coronavírus no ES: Vitória suspende aulas nas escolas municipais

Luciano Rezende anunciou a suspensão de aulas nas 102 escolas da rede municipal de Vitória Crédito: Gazeta Online

A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as aulas nas 102 escolas da rede municipal. Com isso, as férias de julho vão ser antecipadas. A medida foi anunciada na noite desta segunda-feira (16) pelo prefeito Luciano Rezende, em suas redes sociais.

"Nós vamos suspender as aulas na rede municipal, antecipar as férias, sem prejuízo para os alunos. Além disso, os servidores acima de 60 anos vão receber orientação e regime de tratamento diferenciado em relação a sua atividade na Prefeitura de Vitória", declarou Luciano.

Aulas estão suspensas nas 102 escolas da Prefeitura de Vitória e as férias serão antecipadas, além de outras medidas. Confira! #XôCoronavírus ?#TodosContraCoronavirus?? pic.twitter.com/1JsZdncyg8 — Luciano Rezende (@LucianoRezende) March 16, 2020

Além da suspensão de aulas, a Prefeitura de Vitória anunciou o cancelamento de todos os eventos que tiveram licença autorizada pela Prefeitura de Vitória. Confira todas as medidas anunciadas pelo prefeito: