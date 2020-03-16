Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus: Prefeituras de Aracruz e João Neiva suspendem aulas

A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do vírus

Publicado em 16 de Março de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 18:50
Prefeitura de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
As prefeituras de Aracruz João Neiva, no Norte do Espírito Santo, divulgaram comunicados na tarde desta segunda-feira (16) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do coronavírus (Covid-19).
Em João Neiva, a prefeitura informou que as atividades escolares serão suspensas nesta quarta-feira (18), com a previsão de retomarem no dia 30 de março.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Já em Aracruz, as aulas estão suspensas por 14 dias. A interrupção nas atividades começa nesta terça-feira (17).

Veja Também

Paciente com coronavírus em Linhares é professor e teve contato com alunos

Coronavírus: faculdades particulares suspendem aulas no ES

Coronavírus: como estão as aulas nas escolas particulares do ES?

SUSPENSÃO NA REDE ESTADUAL

As aulas nas escolas estaduais do Espírito Santo também foram suspensas a partir desta terça-feira (17). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em uma transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, no final da tarde desta segunda-feira (16). A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus.

Veja Também

Guia do coronavírus: baixe aqui arquivo especial de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados