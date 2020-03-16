Coronavírus: Prefeituras de Aracruz e João Neiva suspendem aulas

As prefeituras de Aracruz e João Neiva, no Norte do Espírito Santo, divulgaram comunicados na tarde desta segunda-feira (16) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do coronavírus (Covid-19).
Em João Neiva, a prefeitura informou que as atividades escolares serão suspensas nesta quarta-feira (18), com a previsão de retomarem no dia 30 de março.
Já em Aracruz, as aulas estão suspensas por 14 dias. A interrupção nas atividades começa nesta terça-feira (17).
SUSPENSÃO NA REDE ESTADUAL
As aulas nas escolas estaduais do Espírito Santo também foram suspensas a partir desta terça-feira (17). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em uma transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, no final da tarde desta segunda-feira (16). A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus.