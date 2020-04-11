Igrejas evangélicas da Serra tomam medidas de prevenção contra o coronavírus

De acordo com a Associação de Pastores Evangélicos da Serra (APES), mais de 90% das igrejas de líderes associados estão fechadas e com atividades apenas pela internet. O restante, segundo a entidade, trata-se de pequenas igrejas que funcionam com restrições para evitar a proliferação da doença.
"Essas igrejas estão respeitando o decreto do governo do Estado, que permite cultos apenas com 50 fiéis e sem aglomeração. Elas também excluem fiéis do grupo de risco da participação presencial desses encontros, e várias delas distribuem máscaras produzidas pelos próprios membros da igreja", disse o presidente da associação, pastor Marcelo Henrique.
A APES tem mais de 200 pastores associados, que representam mais de 150 ministérios na Serra. De acordo com o líder da associação, as igrejas são orientadas a ampliar as práticas de higiene, que são recomendadas pelas autoridades da Saúde.
Entre essas medidas, estão a distribuição de álcool em gel e a higienização frequente das cadeiras, dos microfones e de outros objetos usados nas reuniões.
"Há ainda um espaçamento entre as cadeiras para aumentar a distância entre as pessoas. Nessas igrejas que continuam abertas, dois obreiros ficam na porta oferecendo álcool em gel para quem entra", explicou o pastor.
Segundo o líder da entidade, partiu da própria Associação de Pastores Evangélicos da Serra a sugestão ao governo do Estado para que restringisse ainda mais o acesso às igrejas antes eram permitidas reuniões com 100 fiéis e, depois, esse número caiu para 50. Promover o isolamento social e evitar aglomerações são medidas essenciais para combater o avanço do coronavírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
CULTOS PRESENCIAIS SUSPENSOS
Várias denominações na Serra decidiram suspender os cultos presenciais antes mesmo do decreto do governo. Uma delas é a Igreja Assembleia de Deus Ministry International, localizada em José de Anchieta, na Serra. De acordo com o pastor que lidera a igreja, Rubens Xavier dos Santos, as reuniões presenciais estão suspensas desde o dia 20 de março.
"Não temos nenhuma reunião presencial, nenhum culto presencial. Nossos cultos são on-line. E isso acontece desde antes do decreto do governador. Tivemos a precaução, entendendo a nossa parcela de contribuição e de responsabilidade diante desse momento difícil que todos estamos passando", destacou o líder religioso.
No Espírito Santo, já foram confirmados 349 casos da Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria estadual de Saúde (Sesa) de sexta-feira (10). Nove pessoas entre elas três moradores da Serra já morreram no Estado por causa da doença.