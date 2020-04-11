Igrejas evangélicas da Serra tomam medidas de prevenção contra o coronavírus

Igreja evangélica na Serra colocou as cadeiras mais distantes umas das outras para evitar o contato entre fiéis Crédito: Divulgação/ APES

Com mais de 70 casos confirmados da Covid-19 e três mortes pela doença na Serra , as igrejas evangélicas do município garantem que têm tomado medidas drásticas de prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com a Associação de Pastores Evangélicos da Serra (APES), mais de 90% das igrejas de líderes associados estão fechadas e com atividades apenas pela internet. O restante, segundo a entidade, trata-se de pequenas igrejas que funcionam com restrições para evitar a proliferação da doença.

"Essas igrejas estão respeitando o decreto do governo do Estado, que permite cultos apenas com 50 fiéis e sem aglomeração . Elas também excluem fiéis do grupo de risco da participação presencial desses encontros, e várias delas distribuem máscaras produzidas pelos próprios membros da igreja", disse o presidente da associação, pastor Marcelo Henrique.

A APES tem mais de 200 pastores associados, que representam mais de 150 ministérios na Serra. De acordo com o líder da associação, as igrejas são orientadas a ampliar as práticas de higiene, que são recomendadas pelas autoridades da Saúde.

Entre essas medidas, estão a distribuição de álcool em gel e a higienização frequente das cadeiras, dos microfones e de outros objetos usados nas reuniões.

"Há ainda um espaçamento entre as cadeiras para aumentar a distância entre as pessoas. Nessas igrejas que continuam abertas, dois obreiros ficam na porta oferecendo álcool em gel para quem entra", explicou o pastor.

Segundo o líder da entidade, partiu da própria Associação de Pastores Evangélicos da Serra a sugestão ao governo do Estado para que restringisse ainda mais o acesso às igrejas  antes eram permitidas reuniões com 100 fiéis e, depois, esse número caiu para 50. Promover o isolamento social e evitar aglomerações são medidas essenciais para combater o avanço do coronavírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

CULTOS PRESENCIAIS SUSPENSOS

Várias denominações na Serra decidiram suspender os cultos presenciais antes mesmo do decreto do governo. Uma delas é a Igreja Assembleia de Deus Ministry International, localizada em José de Anchieta, na Serra. De acordo com o pastor que lidera a igreja, Rubens Xavier dos Santos, as reuniões presenciais estão suspensas desde o dia 20 de março.