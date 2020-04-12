Colatina é 1ª cidade do ES a divulgar bairros com casos de coronavírus
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) prometeu divulgar nesta semana os casos registrados de coronavírus por bairros no Espírito Santo, apenas menciona a quantidade de registros nas respectivas cidades. Nesse sentido, Vila Velha e Vitória aparecem como as que mais registraram pessoas acometidas pela Covid-19. Se antecipando aos demais municípios, Colatina saiu na frente e divulgou os bairros com mais casos na cidade.
Na noite deste sábado (11), a Prefeitura de Colatina detalhou a situação da doença no município localizado na região Noroeste do ES. Segundo a administração municipal, a cidade contabiliza seis casos positivos do novo coronavírus, e os registros ocorreram nos bairros Honório Fraga, Jardim Planalto, Antônio Damiani e Aeroporto.
Coronavírus no ES
A prefeitura ainda salientou que Colatina tem 2 dois casos de pessoas com a doença que estão em isolamento domiciliar e outros três de curados da Covid-19, quando já finalizaram o período de isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença. A cidade já notificou 68 casos do novo coronavírus e 10 estão em análise laboratorial. No município, 30 casos já foram descartados após testes feitos em laboratório.
Ainda segundo a publicação oficial da prefeitura, não foi possível a identificação da origem do primeiro caso confirmado. Já o segundo, terceiro, quarto e quinto casos confirmados estão ligados ao primeiro e; o sexto caso não tem a identificação do caso de origem. Este último não possui ligação com demais casos confirmados no município.
Em relação à divulgação pelo governo do Estado dos casos por bairros, a expectativa é de que o detalhamento ocorra a partir a próxima segunda-feira (13).