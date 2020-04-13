Em isolamento, avós fazem 'rapel' de ovos de Páscoa para neto no ES

Da janela do prédio e usando uma corda, Maura e Clever entregaram os ovos de Páscoa para o neto

Sem ver o neto desde o dia 13 de março, o casal Clever Costa e Maura Mayrink arrumou um jeito especial de fazer com que o Benício, de 4 anos, se sentisse lembrado nesta festa cristã. Eles usaram uma corda para entregar, da sacada do prédio onde moram, ovos de Páscoa para o pequeno.

"Esta semana, quando falava com meu neto por telefone, ele me mostrou a cartinha que estava escrevendo para o coelhinho da Páscoa. Aquilo mexeu comigo. Mas, como estamos cumprindo o protocolo de ficar em casa, porque somos do grupo de risco, não podemos sair e ter contato. Foi então que veio a ideia de usar a corda para levar o ovo daqui de casa para ele", contou Maura Mayrink.

Os ovos foram entregues ao neto durante a manhã, quando ele passou pela rua para desejar Feliz Páscoa aos avós. Segundo a mãe da criança, a técnica em segurança do trabalho Kamilla Maryink, o filho ficou emocionado.

"Fomos de carro até lá e, quando paramos, eles disseram que era pra esperar porque eles tinham uma surpresa. De repente começou a descer uma sacola com ovos de Páscoa e bilhetes de saudade. Meu filho ficou emocionado, porque ele sente muita falta de estar com meus pais, mas entende que agora a gente precisa ficar separado", contou Kamilla.

Os avós encheram uma sacola com ovos e cartas para entregar ao neto na Páscoa Crédito: Kamilla Mayrink

Para Maura, atitudes simples como esta lembram as pessoas do amor que elas sentem, umas pelas outras, e que é possível demonstrar afeto mesmo a distância.