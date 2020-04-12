Na Páscoa da quarentena, netos prestam homenagem aos avós na Serra

Netos e bisnetos prestaram homenagem de Páscoa a avós na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Para muitas famílias, a Páscoa é um dia de se reunir e celebrar o renascimento de Jesus Cristo. Mas, em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e orientações para se manter o distanciamento social, as reuniões em família precisaram ser canceladas este ano.

Sem o tradicional café da manhã de Páscoa, o motorista de aplicativo Ítalo Azevedo, 30 anos, e os primos aproveitaram a data para prestar uma homenagem aos avós, que estão em isolamento em Serra Dourada III, na Serra. Confira o vídeo:

Com máscaras e praticando o distanciamento social, os netos e bisnetos da Dona Gilka Azevedo, 87 anos, e do Adalicio Francisco, 90, foram até a porta da casa deles com cartazes dizendo "Tudo vai ficar bem" e "Estamos longe para cuidar de vocês".

"Minha avó estava muito abatida, mesmo assim fez o café da manhã e colocou na garagem para gente buscar sem ter contato com ela. Minha prima teve a ideia de surpreendê-la com cartazes de agradecimento para amenizar essa dor. Espero que outros netos façam o mesmo pelos avós, porque eles precisam da nossa atenção neste momento" Ítalo Azevedo - Motorista de aplicativo

Nove netos e 4 bisnetos do casal fizeram parte da homenagem. No final, cada um deles pegou o café da manhã e levou para casa. A atitude emocionou Dona Gilka, reforçando a fé e a esperança de que este momento difícil vai passar.