Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Na Páscoa da quarentena, netos prestam homenagem aos avós na Serra
À distância

Na Páscoa da quarentena, netos prestam homenagem aos avós na Serra

Ítalo Azevedo e os primos tornaram o tradicional café da manhã uma homenagem aos avós, que estão em isolamento por causa do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 18:40

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 18:40

Netos e bisnetos prestaram homenagem de Páscoa a avós na Serra
Netos e bisnetos prestaram homenagem de Páscoa a avós na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Para muitas famílias, a Páscoa é um dia de se reunir e celebrar o renascimento de Jesus Cristo. Mas, em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e orientações para se manter o distanciamento social, as reuniões em família precisaram ser canceladas este ano. 
Sem o tradicional café da manhã de Páscoa, o motorista de aplicativo Ítalo Azevedo, 30 anos, e os primos aproveitaram a data para prestar uma homenagem aos avós, que estão em isolamento em Serra Dourada III, na Serra. Confira o vídeo:
Com máscaras e praticando o distanciamento social, os netos e bisnetos da Dona Gilka Azevedo, 87 anos, e do Adalicio Francisco, 90, foram até a porta da casa deles com cartazes dizendo "Tudo vai ficar bem" e "Estamos longe para cuidar de vocês". 
"Minha avó estava muito abatida, mesmo assim fez o café da manhã e colocou na garagem para gente buscar sem ter contato com ela. Minha prima teve a ideia de surpreendê-la com cartazes de agradecimento para amenizar essa dor. Espero que outros netos façam o mesmo pelos avós, porque eles precisam da nossa atenção neste momento"
Ítalo Azevedo - Motorista de aplicativo
Nove netos e 4 bisnetos do casal fizeram parte da homenagem. No final, cada um deles pegou o café da manhã e levou para casa. A atitude emocionou Dona Gilka, reforçando a fé e a esperança de que este momento difícil vai passar. 
"Este ano, por causa do coronavírus está todo mundo afastado, em casa. Não tivemos o nosso almoço na sexta-feira e nem o café da manhã de Páscoa. Hoje, quando eu abri o portão e vi todos meus netos ali, em frente a casa, eu fiquei muito emocionada e chorei. Agradeço a Deus pela minha família, eu vivo sofrendo porque estou afastada deles. Mas eu sei que isso vai passar", disse Dona Gika.

Veja Também

Ao som de "Imagine", carro projeta frases de solidariedade em prédios de Vitória

Coronavírus: bandeiras na janela homenageiam a Itália em Santa Teresa

PRF ajuda idosa que estava há 4 dias sem conseguir comprar gás na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados