Coronavírus: bandeiras na janela homenageiam a Itália em Santa Teresa

Moradores de Santa Teresa se unem para homenagear a Itália Crédito: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Teresa

A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. De acordo com a pasta, a homenagem teve adesão em residências de vários locais da cidade. Os moradores começaram a decorar as residências ainda neste sábado (11).

Moradores de Santa Teresa se unem para homenagear a Itália Crédito: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Teresa

A ação foi denominada"Colori per la vita (Cores pela vida). De acordo com a secretária de Turismo e Cultura da cidade, Eliana Litke, a data da homenagem carrega um simbolismo: Decidimos conciliar com o domingo de Páscoa. A data nos trouxe a esperança de tempos melhores, relatou.

RECONHECIMENTO NA ITÁLIA