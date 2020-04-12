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Covid-19 na Europa

Coronavírus: bandeiras na janela homenageiam a Itália em Santa Teresa

Conhecido como 'Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil', o município capixaba lembrou ao país europeu, que já registra quase 20 mil mortos pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 14:24

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 14:24

Moradores de Santa Teresa se unem para homenagear a Itália Crédito: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Teresa
Verde, branco e vermelho, as cores da bandeira da Itália, se espalharam pelas janelas, portas, varandas e sacadas de Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (12). Reconhecido por lei como "Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil", o município capixaba se uniu para homenagear o país, que perdeu quase 20 mil pessoas vítimas da Covid-19, de acordo com dados da Jhons Hopkins University.
A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. De acordo com a pasta, a homenagem teve adesão em residências de vários locais da cidade. Os moradores começaram a decorar as residências ainda neste sábado (11).
Moradores de Santa Teresa se unem para homenagear a Itália Crédito: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Teresa
A ação foi denominada"Colori per la vita  (Cores pela vida). De acordo com a secretária de Turismo e Cultura da cidade, Eliana Litke, a data da homenagem carrega um simbolismo: Decidimos conciliar com o domingo de Páscoa. A data nos trouxe a esperança de tempos melhores, relatou.

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RECONHECIMENTO NA ITÁLIA

A homenagem em terras capixabas repercutiu também no país europeu. O governador da região do Vêneto, Luca Zaia, publicou, em suas redes sociais, um agradecimento aos moradores de Santa Teresa,Sentimos vocês perto, escreveu o político italiano. O Vêneto fica no Norte da Itália, a região foi uma das mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus no país.

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