Coronavírus: bandeiras na janela homenageiam a Itália em Santa Teresa

Verde, branco e vermelho, as cores da bandeira da Itália, se espalharam pelas janelas, portas, varandas e sacadas de Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (12). Reconhecido por lei como "Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil", o município capixaba se uniu para homenagear o país, que perdeu quase 20 mil pessoas vítimas da Covid-19, de acordo com dados da Jhons Hopkins University.
A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. De acordo com a pasta, a homenagem teve adesão em residências de vários locais da cidade. Os moradores começaram a decorar as residências ainda neste sábado (11).
A ação foi denominada"Colori per la vita (Cores pela vida). De acordo com a secretária de Turismo e Cultura da cidade, Eliana Litke, a data da homenagem carrega um simbolismo: Decidimos conciliar com o domingo de Páscoa. A data nos trouxe a esperança de tempos melhores, relatou.
RECONHECIMENTO NA ITÁLIA
A homenagem em terras capixabas repercutiu também no país europeu. O governador da região do Vêneto, Luca Zaia, publicou, em suas redes sociais, um agradecimento aos moradores de Santa Teresa,Sentimos vocês perto, escreveu o político italiano. O Vêneto fica no Norte da Itália, a região foi uma das mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus no país.