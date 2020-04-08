Moradores de Santa Teresa, no ES, se unem para homenagear a Itália

Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Um dos epicentros da pandemia do novo coronavírus , a Itália já registrou quase 18 mil mortos pela Covid-19, de acordo com dados da Jhons Hopkins University. Conhecido como "Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil", o município de Santa Teresa , no Noroeste do Espírito Santo, vai promover uma homenagem ao país europeu.

No próximo domingo (12), moradores da cidade capixaba prometem erguer a bandeira italiana, brasão das famílias ou adereços das cores da Itália em suas janelas, varandas e sacadas.

A ação foi denominada Colori per la vita (Cores pela vida). De acordo com a Secretária de Turismo e Cultura da cidade, Eliana Litke, a iniciativa partiu da prefeitura e tem recebido apoio da população.

Já existia a intenção de fazer alguma coisa para homenagear os italianos e a Itália nesse momento tão difícil, mas teria que ser uma ação que as pessoas não precisassem sair de suas casa. Dessa forma veio essa ideia de cada um decorar a sua residência em sinal de esperança de tempos melhores, explicou.