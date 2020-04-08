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Coronavírus

Moradores de Santa Teresa, no ES, se unem para homenagear a Itália

Os moradores prometem erguer bandeira e adereços das cores da Itália, em suas janelas, varandas e sacadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 17:03

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 17:03

Rua de Lazer, em Santa Teresa
Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Um dos epicentros da pandemia do novo coronavírus, a Itália já registrou quase 18  mil mortos pela Covid-19, de acordo com dados da  Jhons Hopkins University. Conhecido como "Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil", o município de Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo, vai promover uma homenagem ao país europeu.
No próximo domingo (12), moradores da cidade capixaba prometem erguer a bandeira italiana, brasão das famílias ou adereços das cores da Itália em suas janelas, varandas e sacadas. 
A ação foi denominada Colori per la vita (Cores pela vida). De acordo com a Secretária de Turismo e Cultura da cidade, Eliana Litke, a iniciativa partiu da prefeitura e tem recebido apoio da população.

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Já existia a intenção de fazer alguma coisa para homenagear os italianos e a Itália nesse momento tão difícil, mas teria que ser uma ação que as pessoas não precisassem sair de suas casa. Dessa forma veio essa ideia de cada um decorar a sua residência em sinal de esperança de tempos melhores, explicou.
Ainda segundo a secretária, a data da homenagem também carrega um simbolismo. Nós decidimos conciliar nossa homenagem com o domingo de páscoa. A Páscoa representa a esperança do recomeço, finalizou.

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