Vila Velha é a cidade do Espírito Santo que mais registrou casos do novo coronavírus. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (12), o município canela-verde já soma 125 pessoas infectadas, sendo que 22 delas estão no bairro Itapoã, o que concentra mais casos de Covid-19 no município.
Itapoã é o bairro com mais casos de coronavírus em Vila Velha
Coronavírus no ES
Na mesma data, a Sesa também deu um novo detalhamento em relação às notificações em todo o Estado e também divulgou a quantidade de pessoas acometidas com Covid-19 por bairros. Em Vila Velha, Itapoã aparece na dianteira de casos notificados. Até às 14 horas do último sábado (11), 22 pessoas foram contabilizadas com o novo coronavírus. Em seguida vem Praia da Costa, com 17 e Praia de Itaparica, com 9 notificações.
Depois de Vila Velha, a capital Vitória concentra mais casos confirmados do novo coronavírus, com 111 registros. Na Capital, Jardim Camburi lidera a lista dos bairros com mais casos, concentrando 38 confirmações da doença.
MAIS CASOS
A Secretaria de Estado da Saúde reforça, contudo, que esses números podem ser maiores, devido à limitação na quantidade de testes realizados nos municípios. Além disso, o relatório da pasta computa apenas os casos confirmados, não apontando os que podem estar assintomáticos com a doença.
Por isso mesmo, a Sesa, orienta a manutenção dos cuidados básicos com a higiene, como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool 70% na impossibilidade de higienizar as mãos, além de permanecer em isolamento social, evitando ir à rua desnecessariamente.