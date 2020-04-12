Serra e Vila Velha têm mais bairros com Covid-19; veja a lista completa

Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash

Os municípios da Serra e de Vila Velha, juntos, concentram 80 bairros com registros de coronavírus no ES . Apesar de não ser o município com maior número de casos, a Serra tem o maior número de bairros afetados: 42. Em Vila Velha , o número é 38. Em todos os municípios onde a Covid-19 foi identificada no Estado, 160 bairros foram afetados.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por determinação do governador Renato Casagrande , para fazer com que a população saiba quantos casos da doença estão registrados por perto. A ideia é facilitar as medidas de prevenção e controle da doença por meio da atitude das pessoas.

"Nos bairros onde já tem casos, é preciso preocupação, pois ali já tem o vírus circulando. Mas precisamos redobrar atenção nos bairros onde não há casos confirmados, porque eles podem não estar sendo devidamente notificados e diagnosticados. De toda forma, as pessoas precisam apoiar o distanciamento social e seguir as orientações", declarou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes.

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As informações por bairro, porém, são as que foram registradas até às 14h do último sábado (11). Portanto, ainda não estão computados os dados a partir desse horário - a Sesa já divulgou outros dois boletins com atualizações de casos desde então.

O secretário de Saúde chama atenção para um possível silêncio epidemiológico. "Nós imaginamos que o coronavírus esteja presente em outras comunidades, mas por problemas no sistema de saúde, de acesso e até mesmo diagnóstico, esteja tendo uma subnotificação", declarou.

BAIRROS MAIS AFETADOS

Jardim Camburi, em Vitória, e Itapoã, em Vila Velha, concentram a maior parte dos casos de coronavírus por bairros no Espírito Santo. O primeiro registrou 38 casos confirmados da doença e o segundo, 22.