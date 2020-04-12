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Coronavírus

Serra e Vila Velha têm mais bairros com Covid-19; veja a lista completa

Em todos os municípios onde a doença foi identificada no Estado, 160 bairros foram afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 19:42

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 19:42

Imagem de laborátorio do coronavírus
Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash
Os municípios da Serra e de Vila Velha, juntos, concentram 80 bairros com registros de coronavírus no ES. Apesar de não ser o município com maior número de casos, a Serra tem o maior número de bairros afetados: 42. Em Vila Velha, o número é 38. Em todos os municípios onde a Covid-19 foi identificada no Estado, 160 bairros foram afetados.
Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por determinação do governador Renato Casagrande, para fazer com que a população saiba quantos casos da doença estão registrados por perto. A ideia é facilitar as medidas de prevenção e controle da doença por meio da atitude das pessoas.
"Nos bairros onde já tem casos, é preciso preocupação, pois ali já tem o vírus circulando. Mas precisamos redobrar atenção nos bairros onde não há casos confirmados, porque eles podem não estar sendo devidamente notificados e diagnosticados. De toda forma, as pessoas precisam apoiar o distanciamento social e seguir as orientações", declarou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. 

VEJA A LISTA COMPLETA

As informações por bairro, porém, são as que foram registradas até às 14h do último sábado (11). Portanto, ainda não estão computados os dados a partir desse horário - a Sesa já divulgou outros dois boletins com atualizações de casos desde então.
O secretário de Saúde chama atenção para um possível silêncio epidemiológico.  "Nós imaginamos que o coronavírus esteja presente em outras comunidades, mas por problemas no sistema de saúde, de acesso e até mesmo diagnóstico, esteja tendo uma subnotificação", declarou. 

BAIRROS MAIS AFETADOS

Jardim Camburi, em Vitória, e Itapoã, em Vila Velha, concentram a maior parte dos casos de coronavírus por bairros no Espírito Santo. O primeiro registrou 38 casos confirmados da doença e o segundo, 22.
Os números mostram todos os bairros que registraram casos no Espírito Santo.

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