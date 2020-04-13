Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

Se no início da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo , nos primeiros dias de março de 2020, o Estado tinha uma média diária de cinco novos infectados, hoje a realidade é bem diferente. O número de novos casos chegou a 28 no dia 5 de abril e só no último fim de semana essa estatística subiu para 49 infectados pela covid-19 em 24 horas, na última sexta-feira (10).

Do primeiro registro de coronavírus no Espírito Santo, no dia 5 de março, até o dia 16 do mesmo mês, o pico era de 4 novos casos diários. Em cinco dias esse número passou para 10, registrados no dia 21 de março. Com o passar do tempo, a média manteve-se em 10 novos casos por dia, até haver um acréscimo significativo de 24 novos registros apenas no dia 1° de abril.

Your browser does not support the audio element. Pico de infectados no ES saltou de 28 para 49 novos casos por dia

Já no último dia 5 de abril, o número de novos casos chegou a 28. Apenas na última quarta-feira (8) foram registrados mais 46 infectados. Mas foi no fim de semana o registro de pico de casos até agora: Na última sexta (10) foram 49 novos casos em apenas 24 horas. Já no último domingo (12), foram registrados mais 47 infectados.

ES PODE CHEGAR A QUASE MIL CASOS ESSA SEMANA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que o número de casos confirmados do novo coronavírus chegue a quase mil até o fim desta semana no Espírito Santo. A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13). A projeção se dá diante da média de confirmações que estão sendo registradas por dia e do número de casos que estão sendo investigados.

"A gente tem 1.500 casos sendo investigados. Como para cada 100 exames, a gente tem 33 positivos, é bem provável que a gente tenha confirmação, até o final da semana, de pelo menos mais 400 casos, o que levaria para um número muito próximo de mil pessoas que teriam confirmado a doença entre nós", explicou.

Ainda de acordo com Reblin, a segunda quinzena do mês de abril será o período com maior número de casos desde o início da pandemia no Estado. Por isso, o subsecretário destaca a necessidade do isolamento para que o sistema de saúde tenha capacidade de atender a demanda. Ele afirma que caso a medida de isolamento não fosse imposta no Estado, as projeções da secretaria apontavam que número de casos da doença poderia chegar a 6 mil nessa semana.