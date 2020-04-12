Sobe para 14 o número de mortes por coronavírus no ES

Do total de casos no ES, 41 pacientes já estão curados, 308 estão em isolamento residencial e 67 estão internados, sendo 44 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além das 14 mortes já registradas.

Das cinco novas mortes confirmadas por coronavírus no Espírito Santo neste domingo (12), duas são de idosas que viviam em uma Instituição de Longa Permanência, em Vitória. As vítimas são uma mulher de 85 e outra de 94 anos que estavam contaminadas pela Covid-19.

As outras três mortes registradas neste domingo são de casos confirmados na Grande Vitória. Uma é de um homem de 37 anos, morador da Serra, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves; outra de um homem de 68 anos, morador de Cariacica, que estava internado em um hospital filantrópico de Vila Velha, e a outra de uma mulher de 93 anos, moradora da Serra, que estava internada em um hospital particular, em Vila Velha.