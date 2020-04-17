Solidariedade: entidades e movimentos que fazem a diferença na pandemia

Voluntários se mobilizam para arrecadar doações e conscientizar a comunidade. Crédito: Divulgação / CUFA-ES

A pandemia do novo coronavírus fez a solidariedade florescer em várias partes do mundo e por aqui não foi diferente. Os capixabas têm formado uma grande rede de ajuda ao próximo nesse tempo em que a empatia é essencial para que essa fase seja superada.

Apesar disso, há um impasse: muitos querem ajudar e não sabem a quem recorrer com a segurança de que suas doações realmente irão chegar a quem precisa. E foi pensando nisso que as organizações capixabas do chamado Terceiro Setor, formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos que prestam serviços públicos (popularmente chamadas de ONGs), se mobilizam para captar as doações e dar suporte aos grupos mais vulneráveis. Reunimos algumas entidades e movimentos que tem feito a diferença por aqui

A ativista social Marina Cunico e o grupo Amigos do Amor ao Próximo organizaram juntos o projeto O bem que contagia, que recolhe alimentos, materiais e outras doações através do site (obemquecontagia.com.br). Os voluntários distribuem as arrecadações aos que mais precisam e as ações são nas redes sociais (@obemquecontagia) para que o doador se certifique de que deu tudo certo.

A ativista social Marina Cunico e o grupo Amigos do Amor ao Próximo organizaram juntos o projeto O bem que contagia, que recolhe alimentos, materiais e outras doações através do site . Os voluntários distribuem as arrecadações aos que mais precisam e as ações são nas redes sociais para que o doador se certifique de que deu tudo certo.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Vitória também tem se mobilizado nas redes sociais para arrecadar recursos para as famílias dos assistidos que são, em sua maioria, de baixa renda. A campanha de arrecadação nacional  Ação da Cidadania  desenvolveu um projeto específico para onde a doação é feita pelo site e distribuída em diversos estados.

Além disso, a Rede Globo lançou a plataforma de divulgação “Para quem doar” , que contempla projetos de todo o país, inclusive a campanha capixaba GOLD contra o coronavírus. A Associação GOLD é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2005 com a intenção de promover a cidadania e defender os direitos da população LGBTQIA+ capixaba. A associação está arrecadando recursos para a compra de cestas básicas com alimentos e produtos de higiene para pessoas LGBTQIA+ que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Conheça outras instituições que estão cumprindo um papel essencial em tempos de coronavírus:

Nas comunidades

Central única das Favelas do Espírito Santo (CUFA-ES)

Além da arrecadação de alimentos e kits de higiene, a Cufa também promove ações de conscientização. Crédito: Divulgação / CUFA-ES

Gabriel Costa é presidente estadual da Central única das Favelas do Espírito Santo (CUFA-ES), ele explica que a Cufa é uma instituição reconhecida em todo o Brasil, e está atuante nas 27 unidades da federação. Aqui no Estado iniciou suas ações a 5 anos atrás, e foi reativada em meados de 2019, quando pudemos desenvolver projetos como o Movipraça Cultural, Ponto da leitura, Dia da Favela, Oficinas de formação, Futebol de várzea, Favela literária e outros, conta

Os participantes são todos voluntários e diante do atual cenário, eles precisaram unir ainda mais as forças e abriram uma campanha através das redes sociais da Cufa-ES , voltada para o combate ao coronavírus nas favelas e periferias. No início da pandemia se temia que o vírus se espalhasse nas favelas, ambiente com deficiências severas em infraestrutura, saneamento básico e saúde, explica Gabriel.

De acordo com o presidente estadual, o objetivo desde o começo foi amenizar um pouco do impacto causado pela quarentena nesses territórios, e para isso, a Cufa passou a buscar doações e contribuições com pessoas físicas, grupos e empresa. A partir dos pré-cadastros que já tínhamos devido nossas ações anteriores nas comunidades, passamos a fazer uma pré seleção de famílias e o cadastramento de outras novas, fazendo com que as doações pudessem chegar até a ponta, que seriam essas famílias até então desassistidas, complementa.

"A campanha continua e continuamos buscando parceiros para prosseguirmos com nossas ações e poder alcançar mais famílias" Gabriel Costa - Presidente estadual da CUFA-ES

Os voluntário arrecadaram doações de alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, livros infantis e brinquedos, além de valores para custear a estrutura de fazer chegar essas doações às famílias mais vulneráveis. Em três semanas conseguimos atender 4 mil famílias nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, conta Gabriel.

A campanha continua e continuamos buscando parceiros para prosseguirmos com nossas ações e poder alcançar mais famílias, deixando as favelas e periferias ainda mais fortes, diz.

Elas por todos

Mulheres Unidas do Caratoíra (MUCA)

Grupo formado por mulheres impacta toda a comunidade da região do Caratoíra. Crédito: Divulgação / Muca

O Coletivo MUCA - Mulheres Unidas do Caratoíra ( @mulheresunidasdocaratoira ), surgiu e 2016 na Unidade Básica de Saúde do bairro, como um trabalho terapêutico formado por um grupo de mulheres da comunidade, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. Em 2018 esse grupo expandiu para uma proporção comunitária e passou a oferecer atividades de empoderamento para as mulheres da região, além de reivindicar políticas públicas e buscar espaços para inserir essas mulheres.

Notamos que muitas das mulheres assistidas pelo nosso grupo estavam em relacionamentos abusivos principalmente por dependência financeira. Por isso passamos a promover oficinas voltadas para o empoderamento e para práticas empreendedoras, explica uma das articuladoras do grupo Winy Fabiano que divide a direção das ações com Rayanne Rocha.

Em tempos de coronavírus, os esforços se multiplicam. Segundo Winy, o grupo é composto por cerca de 15 articuladoras que fazem diversos trabalhos direcionados para a comunidade. Durante este período de pandemia todas as atividades do grupo foram suspensas e as atenções estão voltadas para a ações de auxílio aos moradores da comunidade.

A periferia é a que mais sofre e mais vai sofrer com a vinda do Covid-19 e ela não pode parar, a maioria dos empreendedores informais estão aqui dentro e sem o movimento na rua eles não conseguem fazer dinheiro. Por isso nós estimulamos a circulação da economia dentro da própria comunidade, acrescenta Winy.

"A doação de alimentos ajuda a manter as pessoas em casa" Winy Fabiano - Articuladora do grupo MUCA

Além disso, o grupo faz ações informativas a fim de conscientizar a comunidade a respeito da pandemia, falando sobre os riscos e forma de prevenção e arrecadam doações para oferecer a quem não pode trabalhar no momento e não tem outro meio de adquirir renda.

A doação de alimentos ajuda a manter as pessoas em casa - sem que saiam para trabalhar para conseguir comprá-lo -, estamos buscando dar o básico, como cestas básicas e materiais de higiene para eles se manterem em casa, conclui Winy. O grupo mantém uma campanha chamada Favela Resiste nas redes sociais @mulheresunidasdecaratoira, cujo o objetivo é arrecadar quantias para os chamados Kits de sobrevivência que são distribuídos.

"Nós ainda precisamos de muita ajuda"

Construir no presente um futuro diferente e Instituto Aprender Cultura

Cerca de 50 cestas já foram doadas, mas o projeto ainda tem muitas famílias para atender. Crédito: Divulgação

Marina Queiroz é economista, mestre em política social e fundadora do projeto Construir no presente um futuro diferente ( @construirnopresente ) que surgiu em parceria com o Instituto Aprender Cultura , que atua no bairro Flexal II, em Cariacica. Ela conta que a campanha de arrecadação promovida por essas entidades começou a partir da distribuição de kits de limpeza que recebemos em apoio da Cufa, onde eles notaram que os moradores da comunidade precisavam de mais do que aquilo. A gente viu que deveria fazer alguma coisa pra ajudar essas pessoas, algumas não tinham sequer o comer, diz.

A gente conseguiu ajuda de muita gente e entregamos 50 cestas básicas. Porém surgiram muitos novos cadastros de pessoas precisando, inclusive de outros bairros. A maior parte são trabalhadores informais que não tem de onde tirar a renda, conta Marina.

"Eles sempre ajudam com o que têm, acho que daí que vem a ideia de comunidade" Marina Queiroz - Fundadora do Projeto "Costruir no presente um futuro diferente"

Segundo ela, a maioria das contribuições são pessoas de fora da comunidade, mas todos fazem questão de participar. Mas eles sempre ajudam com o que têm, acho que daí que vem a ideia de comunidade, todos se conhecem e se ajudam. Isso é muito forte, complementa.

Marina explica que os voluntários pegam o telefone das pessoas que serão assistidas e fazem o contato depois que a arrecadação é feita para que elas vão até o Instituto buscar as cestas e a quem não tem celular, o contato é feito pessoalmente, com todos os cuidados. Nós ainda precisamos de muita ajuda, temos que distribuir no mínimo mais 150 cestas básicas, tivemos que encerrar o cadastro, porque é muita gente, conclui.