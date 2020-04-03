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Enfrentamento ao coronavírus

Doações já chegam ao Corpo de Bombeiros para ajudar famílias do ES

Quem quiser colaborar deve procurar uma das 17 unidade do Corpo de Bombeiros espalhadas de norte a sul do Espirito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 13:33

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 13:33

Corpo de Bombeiros começou a receber doações para famílias carantes
Corpo de Bombeiros começou a receber doações para famílias carantes Crédito: Reprodução / TV Gazeta
É tempo da solidariedade e capixaba entra em campo mais uma vez. Durante a pandemia de coronavírus, a recomendação é: fique em casa! Entretanto, sem poder sair de casa muitas pessoas que trabalham por conta própria ficam sem renda para comprar o alimento para levar para casa. Para ajudar essas pessoas e evitar que passem fome durante a quarentena, o Corpo de Bombeiros começou a receber nesta sexta-feira (03) doações de alimento e de kits de higiene e limpeza. Quem quiser colaborar deve procurar uma das 17 unidades da corporação no Espírito Santo.
A campanha começou nesta sexta-feira e as doações já começaram a chegar nas unidades. Porta-voz do Corpo de Bombeiros, o  tenente-coronel Carlos Wagner Borges faz um apelo para quem quiser e puder ajudar.
"O capixaba é muito solidário. Nas últimas chuvas que atingiram o Estado, vimos o quanto a solidariedade do capixaba foi importante. É com esse mesmo espírito que convocamos você a colocar a sua máscara, manter a distância de isolamento de 2 metros, procurar uma unidade do Corpo de Bombeiros e contribuir para que pessoas, que não têm a mesma condição que você, tenham as condições básicas para ficarem em casa até este momento difícil passar", pede o tenente-coronel.

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A pedido do governo do Estado, os Bombeiros receberão as doações e ficarão responsáveis por distribuir às famílias carentes. A distribuição vai respeitar critérios estabelecidos pelo governo.
"A entrega está sendo providenciada junto as secretarias de estado responsáveis por essa ação, junto dos homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Vamos fazer com que esses materiais cheguem até os locais que necessitam. Quem tem mais de  60 anos ou doença crônica, evite sair de casa. Você ficando em casa é proteção, segurança, prevenção", reforçou Carlos Wagner.

DOAÇÕES EM DINHEIRO

Quem preferir, também pode fazer a doação em dinheiro. Elas serão concentradas na Conta Única do Tesouro, efetuadas através de Documento Único de Arrecadação (DUA). Para gerar o bolete bancário e contribuir basta acessar o site coronavirus.es.gov.br
*Com informações da TV Gazeta

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