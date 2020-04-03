Novos horários do comércio no ES busca evitar aglomerações nos ônibus

Ônibus cheios mesmo durante período de quarentena pelo coronavírus, na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A nova decisão do Governo do Estado de permitir o funcionamento de alguns ramos de atividades do comércio, a partir da próxima segunda-feira (6), vai estabelecer horários específicos para a atividade nos estabelecimentos, levando em conta, principalmente, a possibilidade de impacto nos terminais e nos ônibus.

O governador Renato Casagrande (PSB) decidiu prorrogar e manter fechado a maior parte do comércio e shoppings até o domingo, dia 12 de abril. No entanto, lojas de materiais de construção, de serviços automotivos e de chocolates vão poder funcionar de 10h às 16h, fora do horário de pico dos coletivos. Isso inclui estabelecimentos de venda de peças automotivas, venda de veículos automotores, borracharias, oficinas de reparação de veículos e de bicicletas.

Também foi acordado com a indústria da construção civil que o expediente seja alterado de 8h30 da manhã para até as 18 horas, para haver a desconcentração do transporte público.

A Ceturb-ES informou que vai colocar veículos de reserva nos terminais para atender ao eventual aumento de demanda nesses horários. Em nota, disse ainda que a equipe da Companhia sempre acompanha de perto a operação para que os ajustes necessários sejam realizados.

Casagrande explicou o motivo de liberar esses estabelecimentos. "Como o setor de construção civil está liberado, as pessoas estão em casa e podem querer fazer algum acerto, ampliação, estavam pedindo o funcionamento das lojas de material de construção, pois não são locais onde aglomera gente, assim como as de serviços automotivos. Consideramos esses serviços importantes para as pessoas nesses momentos, e o protocolo vai estabelecer que o dono do estabelecimento não permita aglomeração".

O governador fez também mudanças em relação aos restaurantes. Esses estabelecimentos já estavam autorizados a funcionar até às 16h, contudo, agora foram liberados também aqueles localizados às margens de rodovias estaduais, às margens de rodovias federais e em aeroportos, com exceção dos situados em áreas urbanas, não têm limitação de horário.

As lojas especializadas em chocolates, exceto aquelas que são dentro de shoppings, também estão liberadas, por conta das vésperas da Páscoa.

"É para poder permitir que um setor, que fez um investimento forte em estoque para poder comercialziar na Páscoa, e que já tem uma frustração grande, mesmo que abra, porque o comércio diminuiu muito e a crise é mundial, abriremos para que possa comercializar uma parte deste estoque, inclusive porque o chocolate estraga, e é da indúustria de alimento", pontuou o governador.