Engenheiros produzem 'escudos' para doar a profissionais de saúde do ES

Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Projetos idealizados por engenheiros em parceria com institutos e empresas privadas vão fabricar e fornecer, gratuitamente, escudos faciais para proteger profissionais da saúde contra o novo coronavírus . Pelo menos duas iniciativas desse tipo estão em andamento. Uma delas já doou cerca de 400 escudos a hospitais do Estado e estima chegar à marca de três mil. Outra, de professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , quer fabricar 150 mil escudos.

Ambos os projetos produzem os escudos através de uma impressora 3D. A peça é uma barreira física transparente entre o paciente e o médico ou enfermeiro, podendo ser higienizada e reutilizada. Os protetores não substituem as máscaras e os óculos, mas são uma primeira camada de proteção.

Um dos projetos, intitulado Escudo Solidário, foi idealizado pelo engenheiro mecânico Allan Assad. Como os envolvidos estão atuando de maneira voluntária, a ideia tem apoio de empresas privadas

A ideia surgiu através de uma demanda de médicos que procuraram, por conta da falta do EPI[ Equipamento de Proteção Individual], para os profissionais de saúde que estão de frente ao combate do Covid-19. Criamos uma equipe com pessoas que trabalham com cultura maker no estado. Tem pessoas de todos os tipos, empresas, o Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo] entrou em contato ontem, disse Allan.

Cada máscara, ou escudo, leva entre 30 minutos e uma hora para ficar pronta. Na quarta-feira (1º), foram distribuídos 100 escudos, que já estão sendo utilizados. Nesta quinta-feira (2), a estimativa é doar outras 300 unidades.

É muito gratificante a gente utilizar o conhecimento que a gente tem para contribuir com uma situação dessa, disse Allan.

Um segundo projeto é organizado por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Eles pretendem produzir 150 mil escudos.

Estamos usando placas de acetato, que são cortadas numa máquina a laser, elástico e injeção de plástico para fazer o suporte, explica o professor do Departamento de Engenharia Elétrica Marcelo Segatto.

Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo ele, o projeto já conta com parcerias da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), empresas privadas e de um grupo de desenvolvedores capixaba.

É algo caro e trabalhoso, mas, em dez dias, com a chegada dos insumos, vamos começar a produzir cerca de quatro mil escudos por dia, prevê Segatto.

Na Ufes, o projeto envolve oito professores dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Matemática.

Os docentes estão participando de todas as etapas, desde a concepção do projeto de fabricação, até o corte da peça, passando pela captação de recursos de empresas privadas.

De acordo com o professor, se houver excedente na produção, será possível repassar para outros estados do país, disse.