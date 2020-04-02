Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Engenheiros produzem 'escudos' para doar a profissionais de saúde do ES
Coronavírus

Engenheiros produzem 'escudos' para doar a profissionais de saúde do ES

Um dos projetos já distribuiu pelo menos 400 peças a funcionários de hospitais do Espírito Santo. Outro, de professores da Ufes, quer fabricar 150 mil escudos para proteger os profissionais do coronavírus.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 18:16

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 18:16

Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES
Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Projetos idealizados por engenheiros em parceria com institutos e empresas privadas vão fabricar e fornecer, gratuitamente, escudos faciais para proteger profissionais da saúde contra o novo coronavírus. Pelo menos duas iniciativas desse tipo estão em andamento. Uma delas já doou cerca de 400 escudos a hospitais do Estado e estima chegar à marca de três mil. Outra, de professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), quer fabricar 150 mil escudos.
Ambos os projetos produzem os escudos através de uma impressora 3D. A peça é uma barreira física transparente entre o paciente e o médico ou enfermeiro, podendo ser higienizada e reutilizada. Os protetores não substituem as máscaras e os óculos, mas são uma primeira camada de proteção.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!
No Espírito Santo, duas pessoas morreram e, até às 17h desta quinta-feira (02), 139 testaram  positivo para a Covid-19
Um dos projetos, intitulado Escudo Solidário, foi idealizado pelo engenheiro mecânico Allan Assad. Como os envolvidos estão atuando de maneira voluntária, a ideia tem apoio de empresas privadas
A ideia surgiu através de uma demanda de médicos que procuraram, por conta da falta do EPI[ Equipamento de Proteção Individual], para os profissionais de saúde que estão de frente ao combate do Covid-19. Criamos uma equipe com pessoas que trabalham com cultura maker no estado. Tem pessoas de todos os tipos, empresas, o Ifes [Instituto Federal do Espírito Santo] entrou em contato ontem, disse Allan.
Cada máscara, ou escudo, leva entre 30 minutos e uma hora para ficar pronta. Na quarta-feira (1º), foram distribuídos 100 escudos, que já estão sendo utilizados. Nesta quinta-feira (2), a estimativa é doar outras 300 unidades.

Veja Também

Empresário do ES vai confeccionar 10 mil máscaras para doação

Ministro sugere uso de máscara de pano

É muito gratificante a gente utilizar o conhecimento que a gente tem para contribuir com uma situação dessa, disse Allan.
Um segundo projeto é organizado por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Eles pretendem produzir 150 mil escudos.
Estamos usando placas de acetato, que são cortadas numa máquina a laser, elástico e injeção de plástico para fazer o suporte, explica o professor do Departamento de Engenharia Elétrica Marcelo Segatto.
Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES
Engenheiros produzem escudos faciais contra coronavírus para doar a profissionais de saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo ele, o projeto já conta com parcerias da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), empresas privadas e de um grupo de desenvolvedores capixaba.
É algo caro e trabalhoso, mas, em dez dias, com a chegada dos insumos, vamos começar a produzir cerca de quatro mil escudos por dia, prevê Segatto.
Na Ufes, o projeto envolve oito professores dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Matemática.
Os docentes estão participando de todas as etapas, desde a concepção do projeto de fabricação, até o corte da peça, passando pela captação de recursos de empresas privadas.
De acordo com o professor, se houver excedente na produção, será possível repassar para outros estados do país, disse.
Com informações da TV Gazeta.

Veja Também

MPT no ES reverte R$ 700 mil para prevenção e combate ao coronavírus

Governo chama profissionais de saúde para luta contra coronavírus

Estou 100% saudável, diz biólogo de Linhares curado do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados