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Covid-19

Estou 100% saudável, diz biólogo de Linhares curado do coronavírus

Francisco Freire de Assis Neto contou que apresentou sintomas leves durante a sua recuperação. Mas fez um alerta: 'sigam as orientações de isolamento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:54

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:54

Francisco Freire de Assis Neto, biólogo de Linhares curado da covid-19
Biólogo de Linhares curado da covid-19 Crédito: Reprodução
Linhares é o município do interior do Espírito Santo com mais casos de contaminação pelo novo coronavírus. Até quarta-feira (1º), já foram registrados seis pacientes com a doença. De acordo com a prefeitura, três já foram curados da Covid-19. Um deles é o biólogo Francisco Freire de Assis Neto, de 25 anos.
O paciente recebeu o resultado negativo com uma sensação de alívio. Estou completamente curado, e não tenho mais nenhum sintoma da doença. Já fiz os testes rápidos que deram negativo. Estou muito aliviado, fui liberado pela vigilância sanitária. Estou 100% saudável, comemorou Francisco.
Estou 100% saudável, diz biólogo de Linhares curado do coronavírus
Segundo o biólogo, ele esteve no início de março no Rio de Janeiro, quando retornou, já apresentou os primeiros sintomas da Covid-19.
Meus sintomas começaram imediatamente quando retornei do Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento começaram os sintomas leves de um resfriado. Como dor de cabeça e algumas dores no corpo, explicou.
Durante sua recuperação, o biólogo contou que respeitou o isolamento social.
Eu apresentei esses sintomas por cerca de uma semana. Eles foram bem leves e não apresentaram nenhum tipo de agravamento. Minha recuperação foi bem rápida, contou o biólogo.

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Apesar dos sintomas leves, Francisco faz um alerta para que as outras pessoas respeitem as recomendações de isolamento social.
Eu já passei por essa fase, e peço que vocês sigam sigam as orientações da OMS. O isolamento e a higienização das mãos são fundamentais para conter o avanço da doença. Temos que todos nos unir para conseguir vencer esse vírus, finalizou.

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