Biólogo de Linhares curado da covid-19 Crédito: Reprodução

O paciente recebeu o resultado negativo com uma sensação de alívio. Estou completamente curado, e não tenho mais nenhum sintoma da doença. Já fiz os testes rápidos que deram negativo. Estou muito aliviado, fui liberado pela vigilância sanitária. Estou 100% saudável, comemorou Francisco.

Your browser does not support the audio element. Estou 100% saudável, diz biólogo de Linhares curado do coronavírus

Segundo o biólogo, ele esteve no início de março no Rio de Janeiro, quando retornou, já apresentou os primeiros sintomas da Covid-19.

Meus sintomas começaram imediatamente quando retornei do Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento começaram os sintomas leves de um resfriado. Como dor de cabeça e algumas dores no corpo, explicou.

Durante sua recuperação, o biólogo contou que respeitou o isolamento social.

Eu apresentei esses sintomas por cerca de uma semana. Eles foram bem leves e não apresentaram nenhum tipo de agravamento. Minha recuperação foi bem rápida, contou o biólogo.

Apesar dos sintomas leves, Francisco faz um alerta para que as outras pessoas respeitem as recomendações de isolamento social.