Uma comerciante de 42 anos é a primeira pessoa contaminada pelo novo coronavírus em Sooretama, Norte do Espírito Santo. O caso foi confirmado, na noite desta quarta-feira (1º), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com informações da Prefeitura de Sooretama, a mulher começou a sentir os sintomas no último sábado (28). No mesmo dia, ela procurou atendimento em um hospital da rede particular da cidade de Linhares.
Primeiro caso de coronavírus em Sooretama é de mulher de 42 anos
A prefeitura ainda não sabe a origem da contaminação. O Executivo investiga se pode ser um caso de transmissão comunitária. Três familiares da paciente estão em isolamento domiciliar. Eles tiveram o material recolhido e encaminhado para exame no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).
De acordo com o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, apesar de internada a paciente não está em estado grave.
PREFEITURA ENDURECE MEDIDAS
Após a divulgação do primeiro caso da Covid-19 no município, a Prefeitura de Sooretama publicou um novo decreto na manhã desta quinta-feira (2). O documento estabelece medidas mais firmes no enfrentamento ao avanço do novo coronavírus na cidade.
As principais alterações são no funcionamento dos supermercados, um dos poucos comércios que estão em funcionamento. O decreto de número 430/2020 estabelece que os supermercado devem controlar e limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento, respeitando o espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas.
Além disso, está proibida a entrada de crianças menores de 10 anos e de idosos. A partir de agora, a entrada de apenas um membro de cada família por vez é permitida nos supermercados de Sooretama.