Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

Uma comerciante de 42 anos é a primeira pessoa contaminada pelo novo coronavírus em Sooretama , Norte do Espírito Santo. O caso foi confirmado, na noite desta quarta-feira (1º), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com informações da Prefeitura de Sooretama, a mulher começou a sentir os sintomas no último sábado (28). No mesmo dia, ela procurou atendimento em um hospital da rede particular da cidade de Linhares.

Your browser does not support the audio element. Primeiro caso de coronavírus em Sooretama é de mulher de 42 anos

A prefeitura ainda não sabe a origem da contaminação. O Executivo investiga se pode ser um caso de transmissão comunitária. Três familiares da paciente estão em isolamento domiciliar. Eles tiveram o material recolhido e encaminhado para exame no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

De acordo com o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, apesar de internada a paciente não está em estado grave.

PREFEITURA ENDURECE MEDIDAS

Após a divulgação do primeiro caso da Covid-19 no município, a Prefeitura de Sooretama publicou um novo decreto na manhã desta quinta-feira (2). O documento estabelece medidas mais firmes no enfrentamento ao avanço do novo coronavírus na cidade.

As principais alterações são no funcionamento dos supermercados, um dos poucos comércios que estão em funcionamento. O decreto de número 430/2020 estabelece que os supermercado devem controlar e limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento, respeitando o espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas.