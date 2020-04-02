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Recursos de multas

MPT no ES reverte R$ 700 mil para prevenção e combate ao coronavírus

Valores serão destinados à compra de materiais para a proteção dos profissionais de saúde e de apoio, insumos e equipamentos hospitalares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:52

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:52

Sede conjunta entre MPF, MPT e Justiça Federal em Colatina
MPT-ES tem destinado recursos provenientes de multas por descumprimento de ordens judiciais ou extrajudiciais aos órgãos de saúde pública Crédito: João Henrique Castro
O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo destinou um montante de aproximadamente R$ 700 mil para as ações de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Estado. As destinações de recursos financeiros estão sendo direcionadas para viabilizar a aquisição imediata de equipamentos e insumos, além de materiais e suprimentos de saúde, com o intuito de auxiliar no diagnóstico e no tratamento da infecção, bem como no sentido de garantir a segurança dos profissionais de saúde.
Em um momento de crise humanitária, como a que estamos atravessando, toda contribuição aos esforços de combate à pandemia Covid-19 é importante", afirma o procurador-chefe da instituição, Valério Soares Heringer.
Ele explica que o MPT-ES tem destinado recursos provenientes de multas por descumprimento de ordens judiciais ou extrajudiciais aos órgãos de saúde pública para aquisição de equipamentos hospitalares e de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras mais diretamente expostos ao vírus. "Além disso, toda a equipe de procuradores e servidores está dedicada em tempo integral à sua missão institucional de garantir mais saúde e segurança no trabalho no Espírito Santo, acrescenta.

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Os recursos são oriundos de ações judiciais e as destinações foram homologadas pela Justiça do Trabalho. Até o momento, os beneficiados são: o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde de Vitória e o Fundo Municipal de Saúde de Cariacica.
Iniciativas pelo país
No Brasil, as destinações do MPT para o combate ao novo coronavírus já ultrapassam o montante de R$ 124 milhões. As reversões decorrentes da atuação da instituição são orientadas por intermédio de um cadastro nacional criado para diagnosticar as necessidades da rede pública e privada de saúde no país.

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