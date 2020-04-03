Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Empresa do ES entra na Justiça para abrir na quarentena, mas TJES nega
Coronavírus no ES

Empresa do ES entra na Justiça para abrir na quarentena, mas TJES nega

O pedido foi analisado pelo desembargador Adalto Dias Tristão, que entendeu que não exitem elementos suficientemente convincentes para funcionamento emergencial de assistência técnica de celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 21:06

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 21:06

Celular
Empresa de manutenção e venda de celulares entrou com pedido liminar no TJES para continuar funcionando, mas teve pedido negado. Crédito: Pixabay
Uma empresa de manutenção e venda de celulares entrou com um pedido liminar no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para continuar funcionando durante a pandemia por coronavírus, alegando que se enquadrava na classificação de serviço essencial.
O pedido é contra os atos do governador do Estado, Renato Casagrande, e prefeitos dos municípios de Aracruz, Jaguaré e Linhares, que determinaram a proibição do funcionamento de lojas durante a pandemia do novo coronavírus, por meio de decreto estadual.

Veja Também

Coronavírus no ES: TJES suspende busca por pais adotivos no Estado

O estabelecimento alegou que, em caso de perda de aparelhos, o cidadão teria que esperar a entrega de mercadoria de lojas virtuais e, em caso de defeito, teria que suportar o ônus desnecessário da aquisição de novo produto, pois não há permissão do Governo para a atuação do serviço de assistência técnica.
A empresa afirmou que, caso o TJES liberasse a abertura das lojas, adotaria medidas cabíveis e necessárias para a evitar a disseminação da Covid-19, tais como limitação de cinco pessoas ao interior da loja, bem como livre acesso a álcool em gel na entrada e no interior dos estabelecimentos.
Ao analisar o pedido liminar, o desembargador Adalto Dias Tristão entendeu que não exitem elementos suficientemente convincentes para o pedido, pois querer se excluir de um comando que tem por intuito a proteção da vida das pessoas implicaria colocar em risco o direito à vida de muitos.

Veja Também

TJES suspende oito consultas e cirurgias eletivas no Estado

O desembargador destacou que a empresa autora não é mais necessária e essencial do que milhares de outros estabelecimentos comerciais que sofrem a mesma restrição.
O que não parece ter compreendido a autora é que a grave medida anunciada pelo Governo do Estado e os Municípios encontram-se no contexto de uma grave pandemia, a Covid-19, que já se inscreveu na história da humanidade a ser lembrada séculos adiante, e não porque o seu estabelecimento parou de funcionar, mas porque milhares de pessoas morreram pelo mundo e continuam a morrer, e dezenas de países aplicam intensas medidas de restrição às atividades comerciais e aos serviços porque se trata, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e um sem número de comunidades científicas reconhecidas, do principal recurso a tentar conter a escalada exponencial da contaminação, disse o desembargador na decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados