TJES suspende oito consultas e cirurgias eletivas no Estado

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Procuradoria Geral do Estado alegou que o Poder Executivo está adotando diversas ações preventivas para o combate da contaminação local do Covid-19, com base em protocolos médicos e orientações dos órgãos sanitários competentes.

"Uma delas consiste, justamente, na suspensão de exames, consultas e/ou cirurgias consideradas eletivas, com o objetivo de evitar a sobrecarga do sistema de saúde e os riscos de contaminação hospitalar" Trecho da decisão - TJES

Em um dos artigos citados, fica claro que está suspenso, no âmbito da gestão estadual do SUS  na rede de hospitais próprios e geridos por Ordem de Serviço, filantrópicos contratualizados pelo Estado e no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, todos os procedimentos cirúrgicos eletivos, com exceção das cirurgias oncológicas e cardiovasculares.

A suspensão é válida enquanto durar o estado de emergência. Os procedimentos suspensos são:

Solicitação de exame ecocardiograma;

Duas solicitações de consulta com neuropediatra;

Consulta com ortopedista com posterior cirurgia indicada pelo médico;

Consulta com especialista em cirurgia de cabeça e pescoço;

Consulta especializada, exames e posterior cirurgia no ombro esquerdo;

Exame de eletroneuromiografia;

Solicitação de consulta com oftalmologista e neurologista.



Nas ações ajuizadas foram pleiteadas a marcação de consultas e realização de exames e, em três delas, o deferimento antecipado de eventual cirurgia indicada pelo médico, sendo certo que todos os alegados diagnósticos clínicos foram considerados pelos profissionais responsáveis pelos pareceres técnicos como não urgentes.