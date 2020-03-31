Prisão Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Mais de 2,2 mil detentos no ES podem deixar a prisão

A Sejus diz que, desde o início do mês, tem tomado medidas para evitar a contaminação e disseminação do novo coronavírus no sistema prisional. Relatou, ainda, que tem recebido e cumprido alvarás e determinações da Justiça para prisão domiciliar temporária. A secretaria ressaltou ainda, que é responsável pela custódia de presos e todas as determinações emitidas pelo Poder Judiciário são inteiramente cumpridas de acordo com a lei.

Questionado sobre o pedido de relaxamento de prisão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que o habeas corpus coletivo foi protocolado e será distribuído para um relator, que será um dos desembargadores que compõem as câmaras criminais do tribunal. "Assim que o pedido for distribuído, o relator vai analisar o cabimento da medida que foi requerida a título de liminar pela OAB-ES", diz a nota.

RELAXAMENTO DE PRISÃO

"Se por um lado, honrosamente, andou o CNJ ao determinar a necessidade de reavaliação das prisões preventivas, por outro, a análise individual, caso a caso, irá impor quantidade excessiva de tempo que é fundamental neste momento para evitar a disseminação da doença " Trecho do documento em que é feito o pedido de relaxamento de prisão - OAB-ES

De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES, Rodrigo Horta, o objetivo é preservar vidas e evitar uma tragédia, considerando que os presídios do Estado estão lotados atualmente, operando com 175% de sua capacidade.