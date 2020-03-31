Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 82 presos podem receber liberdade provisória após liminar do STJ
Coronavírus

82 presos podem receber liberdade provisória após liminar do STJ

Os casos que podem ser beneficiados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda dependem de uma avaliação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:54
Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa
Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa Crédito: Foto do leitor
82 presos podem receber liberdade provisória após liminar do STJ
Após a decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior, que na última sexta-feira (27) concedeu uma liminar que permite a soltura de presos cuja liberdade provisória estava ligada ao pagamento de fiança, estima-se que 82 pessoas sejam beneficiadas com a decisão no Espírito Santo.
A estimativa é da coordenadora das varas criminais e de execuções penais, a Juíza Gisele de Souza Oliveira. Ela informa ainda que os 82 casos que se beneficiariam com a decisão ainda serão analisados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois dependem de não haverem registro de prisões anteriores ou de dependência de pagamento de fiança arbitrada por outros crimes.
A liminar concedida pelo STJ leva em consideração a pandemia do coronavírus e as estivamativas iniciais da Defensoria Pública do Espírito Santo davam conta de que por volta de 100 pessoas seriam liberadas provisoriamente do cárcere.

Veja Também

Em meio à pandemia, ES ganha aparelho inédito de cirurgia robótica

Pedreiro procura carro roubado após ser feito refém no ES

Foi a Defensoria Pública que entrou com o habeas corpus por entender que a soltura desses presos, independentemente do pagamento de fiança, é uma providência alinhada com a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na recomendação, o CNJ orienta que os magistrados reavaliem algumas prisões devido a pandemia do novo coronavírus.
O pedido foi feito em favor de seis presos específicos, mas se estendeu a todos os outros que se estejam nas mesmas condições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados