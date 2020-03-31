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Cariacica

Pedreiro procura carro roubado após ser feito refém no ES

A vítima ficou cerca de uma hora sob poder dos bandidos, que o libertaram no bairro Cariacica Sede. O crime aconteceu na semana passada, mas, até agora, o carro e os bandidos não foram encontrados

Publicado em 31 de Março de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 11:10
Pedreiro de 50 anos foi feito refém em assalto no bairro São Francisco, em Cariacica
Pedreiro de 50 anos foi feito refém em assalto no bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Pedreiro procura carro roubado após ser feito refém no ES
Um pedreiro de 50 anos foi assaltado e feito refém por dois criminosos, dentro do próprio carro, no bairro São Francisco, em Cariacica. A vítima ficou cerca de uma hora sob poder dos bandidos, que o libertaram no bairro Cariacica Sede. O crime aconteceu na semana passada, mas, até agora, o carro e os bandidos não foram encontrados. O homem faz uma campanha nas redes sociais para encontrar o veículo. 
Tudo aconteceu quando a vítima, que não quer ser identificada, seguia para o trabalho, por volta das 7h, no bairro São Francisco. O pedreiro aguardava na rua quando os criminosos apareceram e o renderam com uma arma em punho.
"Acordei cedo, fui trabalhar no bairro São Francisco. Fiquei na frente da casa da minha irmã, esperando ela abrir o portão para eu entrar. Nesse intervalo, passaram dois indivíduos. Um passou pelo meu carro, depois retornou com a arma em punho e me rendeu, e o outro pegou a direção do carro e me levaram como refém"
Vítima de assalto - Pedreiro, de 50 anos, que não quer ser identificado
Carro da vítima levado pelos assaltantes. Veículo ainda não foi encontrado
Carro da vítima levado pelos assaltantes. Veículo ainda não foi encontrado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Depois que os bandidos renderam o homem, ficaram rodando com ele de carro por cerca de uma hora, passando por vários bairros de Cariacica. Os criminosos chegaram até a ficar perdidos na zona rural do município, em uma área de mata, e precisaram de informações de moradores para conseguirem sair da região. Mas foi em Cariacica-Sede que o pedreiro foi libertado pelos assaltantes.
Passa muita coisa pela cabeça da gente, é difícil. Perguntaram se o carro tinha rastreador, se tinha seguro. Eu disse que não tinha, que estava desempregado, e é meu carro de trabalho. Eles disseram para eu ficar tranquilo, que não queriam o meu carro e só queriam fugir, contou apreensivo.
O pedreiro comprou o carro há dois anos e usava também para trabalhar, no transporte de ferramentas e outros materiais durante a realização dos serviços. Meu carro é meu ganha-pão. Uso ele para trabalhar. Mexo com obra, então uso ele para levar minhas ferramentas e fazer meu serviço. E agora eu não sei o que fazer, porque preciso trabalhar, desabafou. 

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Depois do roubo, o pedreiro disse que voltou nas regiões em que os bandidos passaram com ele, na intenção de encontrar o veículo, mas não obteve informações sobre o paradeiro do carro. Pedir a Deus que apareça, né? Que a gente possa tocar a vida em frente. Recuperar o nosso carro e trabalhar de novo, apelou emocionado.
O pedreiro fez a ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, mas, até o momento, o carro e os bandidos não foram localizados. Quem tiver informações que levem ao veículo ou aos criminosos, pode fazer a denúncia pelo Disque-Denúncia 181. 
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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