Pedreiro de 50 anos foi feito refém em assalto no bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Pedreiro procura carro roubado após ser feito refém no ES

Um pedreiro de 50 anos foi assaltado e feito refém por dois criminosos, dentro do próprio carro, no bairro São Francisco, em Cariacica . A vítima ficou cerca de uma hora sob poder dos bandidos, que o libertaram no bairro Cariacica Sede. O crime aconteceu na semana passada, mas, até agora, o carro e os bandidos não foram encontrados. O homem faz uma campanha nas redes sociais para encontrar o veículo.

Tudo aconteceu quando a vítima, que não quer ser identificada, seguia para o trabalho, por volta das 7h, no bairro São Francisco. O pedreiro aguardava na rua quando os criminosos apareceram e o renderam com uma arma em punho.

"Acordei cedo, fui trabalhar no bairro São Francisco. Fiquei na frente da casa da minha irmã, esperando ela abrir o portão para eu entrar. Nesse intervalo, passaram dois indivíduos. Um passou pelo meu carro, depois retornou com a arma em punho e me rendeu, e o outro pegou a direção do carro e me levaram como refém" Vítima de assalto - Pedreiro, de 50 anos, que não quer ser identificado

Carro da vítima levado pelos assaltantes. Veículo ainda não foi encontrado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Depois que os bandidos renderam o homem, ficaram rodando com ele de carro por cerca de uma hora, passando por vários bairros de Cariacica. Os criminosos chegaram até a ficar perdidos na zona rural do município, em uma área de mata, e precisaram de informações de moradores para conseguirem sair da região. Mas foi em Cariacica-Sede que o pedreiro foi libertado pelos assaltantes.

Passa muita coisa pela cabeça da gente, é difícil. Perguntaram se o carro tinha rastreador, se tinha seguro. Eu disse que não tinha, que estava desempregado, e é meu carro de trabalho. Eles disseram para eu ficar tranquilo, que não queriam o meu carro e só queriam fugir, contou apreensivo.

O pedreiro comprou o carro há dois anos e usava também para trabalhar, no transporte de ferramentas e outros materiais durante a realização dos serviços. Meu carro é meu ganha-pão. Uso ele para trabalhar. Mexo com obra, então uso ele para levar minhas ferramentas e fazer meu serviço. E agora eu não sei o que fazer, porque preciso trabalhar, desabafou.

Depois do roubo, o pedreiro disse que voltou nas regiões em que os bandidos passaram com ele, na intenção de encontrar o veículo, mas não obteve informações sobre o paradeiro do carro. Pedir a Deus que apareça, né? Que a gente possa tocar a vida em frente. Recuperar o nosso carro e trabalhar de novo, apelou emocionado.

O pedreiro fez a ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, mas, até o momento, o carro e os bandidos não foram localizados. Quem tiver informações que levem ao veículo ou aos criminosos, pode fazer a denúncia pelo Disque-Denúncia 181.