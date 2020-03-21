Fecomércio-ES pede ao governo reforço na segurança contra  roubos e saques

“Rogamos atenções especiais para os supermercados
, farmácias e padarias, estabelecimentos que ficarão abertos nesse momento difícil que todos nós atravessamos para atender a população”, alertou o dirigente.
Sepulcri sugeriu que viaturas da Polícia Militar
estejam presentes nos arredores e circulando nas imediações das áreas comerciais.
Outro motivo de preocupação do presidente da Fecomércio-ES são os caminhoneiros: “Existem preocupações sobre a paralisação; se concretizado, será o caos total”, afirmou.
Por fim, a Federação adianta que vai pedir ao governo do Estado medidas de compensação fiscal para que o comércio suporte a crise. “Agora nossa preocupação é preservar a saúde dos trabalhadores, dos empresários e da população. A vida não tem preço.”