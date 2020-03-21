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Leonel Ximenes

Fecomércio-ES pede ao governo reforço na segurança contra  roubos e saques

Federação solicitou "patrulhamento constante e rigoroso" durante o período de funcionamento restrito do setor por causa da pandemia do coronavírus

Publicado em 21 de Março de 2020 às 13:30

Públicado em 

21 mar 2020 às 13:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

 Movimentação no comércio da Glória antes do período da pandemia Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, enviou hoje (21) uma mensagem ao governador Casagrande (PSB) pedindo reforço na segurança dos estabelecimentos comerciais, por meio de “um patrulhamento constante e rigoroso”, para se evitar arrombamentos, saques, furtos e roubos durante o período de restrição de funcionamento do setor por causa da pandemia do coronavírus.

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“Rogamos atenções especiais para os supermercados, farmácias e padarias, estabelecimentos que ficarão abertos nesse momento difícil que todos nós atravessamos para atender a população”, alertou o dirigente.
Sepulcri sugeriu que viaturas da Polícia Militar estejam presentes nos arredores e circulando nas imediações das áreas comerciais.

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Outro motivo de preocupação do presidente da Fecomércio-ES são os caminhoneiros: “Existem preocupações sobre a paralisação; se concretizado, será o caos total”, afirmou.
Por fim, a Federação adianta que vai pedir ao governo do Estado medidas de compensação fiscal para que o comércio suporte a crise. “Agora nossa preocupação é preservar a saúde dos trabalhadores, dos empresários e da população. A vida não tem preço.”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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