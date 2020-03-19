Sindibancários quer fechamento de agências no ES durante pandemia

Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

A nota com a reivindicação do sindicato foi publicada nesta quanta-feira (19), no site da entidade. O entidade disse ainda que está participando das negociações emergenciais com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para que as agências fechem e haja flexibilização para pagamento de contas, redução de juros, não demissão de bancários e não cobrança de metas.

A entidade entende que a cobrança de metas de venda de produtos, principalmente neste momento de pandemia, é algo absurdo, pois força o bancário a se expor no contato com a clientela.

"É responsabilidade dos bancos garantir condições de saúde de bancários e clientes, devendo adotar, além do fechamento das agências, outras medidas como disponibilização de álcool gel e higienização do autoatendimento" Sindibancários - em nota

Ainda segundo o Sindibancários, desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a classificar, no último dia 11, o coronavírus como pandemia, o sindicato interveio junto às direções dos bancos para cobrar providências com a finalidade de proteger bancários e clientes.