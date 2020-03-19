Sindibancários quer fechamento de agências no ES durante pandemia

O Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) quer o fechamento de agências no Estado por causa do coronavírus (Covid-19). De acordo com a entidade de classe, "a estrutura física e de segurança das agências não propicia a ventilação adequada nessa situação de pandemia e as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) devem ser seguidas.
A nota com a reivindicação do sindicato foi publicada nesta quanta-feira (19), no site da entidade. O entidade disse ainda que está participando das negociações emergenciais com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para que as agências fechem e haja flexibilização para pagamento de contas, redução de juros, não demissão de bancários e não cobrança de metas.
A entidade entende que a cobrança de metas de venda de produtos, principalmente neste momento de pandemia, é algo absurdo, pois força o bancário a se expor no contato com a clientela.
"É responsabilidade dos bancos garantir condições de saúde de bancários e clientes, devendo adotar, além do fechamento das agências, outras medidas como disponibilização de álcool gel e higienização do autoatendimento"
Ainda segundo o Sindibancários, desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a classificar, no último dia 11, o coronavírus como pandemia, o sindicato interveio junto às direções dos bancos para cobrar providências com a finalidade de proteger bancários e clientes.
"As reclamações de negligência por parte dos bancos estão sendo recebidas pelo sindicato pelo canal de denúncias disponibilizado neste site. Além da intervenção local, essas denúncias são encaminhadas ao comitê de crise nacional, formado por representantes do Comando Nacional dos Bancários, no qual o Sindicato tem assento, e pela Fenaban", apontou em nota.