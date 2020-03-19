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Coronavírus

Sindibancários quer fechamento de agências no ES durante pandemia

Entidade de classe afirmou que a estrutura física das unidades não propicia a ventilação e não estão adequadas para impedir a infecção dos funcionários

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:08
Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
O Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) quer o fechamento de agências no Estado por causa do coronavírus (Covid-19). De acordo com a entidade de classe,  "a estrutura física e de segurança das agências não propicia a ventilação adequada nessa situação de pandemia e as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) devem ser seguidas.
A nota com a reivindicação do sindicato foi publicada nesta quanta-feira (19), no site da entidade. O entidade disse ainda que está participando das negociações emergenciais com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para que as agências fechem e haja flexibilização para pagamento de contas, redução de juros, não demissão de bancários e não cobrança de metas. 

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A entidade entende que a cobrança de metas de venda de produtos, principalmente neste momento de pandemia, é algo absurdo, pois força o bancário a se expor no contato com a clientela.
"É responsabilidade dos bancos garantir condições de saúde de bancários e clientes, devendo adotar, além do fechamento das agências, outras medidas como disponibilização de álcool gel e higienização do autoatendimento"
Sindibancários - em nota
Ainda segundo o Sindibancários, desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a classificar, no último dia 11, o coronavírus como pandemia, o sindicato interveio junto às direções dos bancos para cobrar providências com a finalidade de proteger bancários e clientes.

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"As reclamações de negligência por parte dos bancos estão sendo recebidas pelo sindicato pelo canal de denúncias disponibilizado neste site. Além da intervenção local, essas denúncias são encaminhadas ao comitê de crise nacional, formado por representantes do Comando Nacional dos Bancários, no qual o Sindicato tem assento, e pela Fenaban", apontou em nota.

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