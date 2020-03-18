Dezenas de voos são cancelados no Aeroporto de Vitória por coronavírus

O cenário de caos na aviação por conta da crise do coronavírus está afetando dezenas de voos que partem do Aeroporto de Vitória. Para esta quarta (18) e quinta-feira (19), o terminal capixaba já tem pelo menos 16 partidas canceladas pelas companhias Latam, Gol e Azul informadas até as 17h desta quarta.
Foram afetados voos com destino aos aeroportos de Confins, em Minas Gerais; do Recife, em Pernambuco, de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo; e do Galeão e Santos Dumont, no Rio. O número de rotas canceladas pode aumentar, já que a revisão das viagens programadas é feita diariamente e leva em conta a demanda, que está baixa.
Veja os voos cancelados no Aeroporto de Vitória até às 17h desta quarta-feira:
- LATAM 3112: Vitória - Guarulhos (SP) / quarta, 10h05
- LATAM 3131: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 11h30
- LATAM 3624: Vitória - Santos Dumont (RJ) / quarta, 14h10
- LATAM 3941: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 16h35
- GOL 2161: Vitória - Galeão (RJ) / quarta, 19h15
- GOL 1397: Vitória - Guarulhos (SP) / quarta, 19h40
- GOL 1391: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 20h50
- AZUL 4178: Vitória - Confins (MG) / quarta, 21h25
- AZUL 4459: Vitória - Recife / quarta, 22h55
- AZUL 4878: Vitória - Confins (MG) / quinta, 6h15
- LATAM 3179: Vitória - Guarulhos (SP) / quinta, 8h35
- AZUL 2525 - Vitória - Confins (MG) / quinta, 9h40
- LATAM 3187: Vitória - Santos Dumont (RJ) / quinta, 10h05
- LATAM 3131: Vitória - Congonhas (SP) / quinta, 11h20
- AZUL 4442: Vitória - Confins (MG) / quinta, 13h05
- GOL 2159: Vitória - Galeão (RJ) / quinta, 14h45
A falta de passageiros fez mais viagens serem suspensas nesta quarta. Na terça-feira (17), foram apenas sete voos cancelados partindo de Vitória.
As medidas fazem parte de um pacote de suspensão parcial da oferta de rotas por parte das companhias aéreas em todo o Brasil, que afeta tanto voos internacionais quanto domésticos, numa tentativa de reduzir os prejuízos de operações com aviões quase vazios durante o surto.
ORIENTAÇÕES DAS COMPANHIAS AÉREAS
Cada companhia tem adotado regras específicas para remarcação de bilhetes e reembolso. A Azul informou que clientes com voos domésticos previstos para data de até 30 de setembro de 2020 poderão alterar ou cancelar seu voo sem taxas. No caso de cancelamento, o valor pago ficará como crédito na companhia para compras futuras de até 1 ano.
A Gol permitirá, para clientes com voos nacionais e internacionais marcados para até 14 de maio, o cancelamento com crédito ou com reembolso sem taxa a depender da tarifa escolhida. Quem preferir poderá remarcar a viagem para qualquer período dentro de 330 dias, a contar da data da compra. A taxa de remarcação não será cobrada.
Já a Latam informou três opções: remarcar a data de viagem para o mesmo destino a custo zero para datas até 31 de dezembro sem multa, crédito para viagens futuras para quem optar por não embarcar em voos comprados até 31 de março, ou crédito futuro para quem tem viagens a partir de 1º de abril mas não sabe ainda para qual nova data quer marcar o voo.