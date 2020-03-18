Dezenas de voos são cancelados no Aeroporto de Vitória por coronavírus

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória: mais voos cancelados Crédito: Vitor Jubini

O cenário de caos na aviação por conta da crise do coronavírus está afetando dezenas de voos que partem do Aeroporto de Vitória . Para esta quarta (18) e quinta-feira (19), o terminal capixaba já tem pelo menos 16 partidas canceladas pelas companhias Latam, Gol e Azul informadas até as 17h desta quarta.

Foram afetados voos com destino aos aeroportos de Confins, em Minas Gerais; do Recife, em Pernambuco, de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo; e do Galeão e Santos Dumont, no Rio. O número de rotas canceladas pode aumentar, já que a revisão das viagens programadas é feita diariamente e leva em conta a demanda, que está baixa.

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Veja os voos cancelados no Aeroporto de Vitória até às 17h desta quarta-feira:

LATAM 3112: Vitória - Guarulhos (SP) / quarta, 10h05

LATAM 3131: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 11h30

LATAM 3624: Vitória - Santos Dumont (RJ) / quarta, 14h10

LATAM 3941: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 16h35

GOL 2161: Vitória - Galeão (RJ) / quarta, 19h15

GOL 1397: Vitória - Guarulhos (SP) / quarta, 19h40

GOL 1391: Vitória - Congonhas (SP) / quarta, 20h50

AZUL 4178: Vitória - Confins (MG) / quarta, 21h25

AZUL 4459: Vitória - Recife / quarta, 22h55

AZUL 4878: Vitória - Confins (MG) / quinta, 6h15

LATAM 3179: Vitória - Guarulhos (SP) / quinta, 8h35

AZUL 2525 - Vitória - Confins (MG) / quinta, 9h40

LATAM 3187: Vitória - Santos Dumont (RJ) / quinta, 10h05

LATAM 3131: Vitória - Congonhas (SP) / quinta, 11h20

AZUL 4442: Vitória - Confins (MG) / quinta, 13h05

GOL 2159: Vitória - Galeão (RJ) / quinta, 14h45

ORIENTAÇÕES DAS COMPANHIAS AÉREAS

Cada companhia tem adotado regras específicas para remarcação de bilhetes e reembolso. A Azul informou que clientes com voos domésticos previstos para data de até 30 de setembro de 2020 poderão alterar ou cancelar seu voo sem taxas. No caso de cancelamento, o valor pago ficará como crédito na companhia para compras futuras de até 1 ano.

A Gol permitirá, para clientes com voos nacionais e internacionais marcados para até 14 de maio, o cancelamento com crédito ou com reembolso sem taxa a depender da tarifa escolhida. Quem preferir poderá remarcar a viagem para qualquer período dentro de 330 dias, a contar da data da compra. A taxa de remarcação não será cobrada.