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Insegurança

Roubo de carro, perseguição e tiroteio em Cariacica

O dono do carro roubado, um motorista de aplicativo de 23 anos, foi rendido após sair da casa da namorada no bairro Tabajara, em Cariacica

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 15:07

Publicado em 

17 out 2019 às 15:07
Motorista de aplicativo é assaltado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O roubo do carro de um motorista de aplicativo de 23 anos terminou com tiroteio entre policiais e bandidos, acidente de trânsito e um criminoso baleado na madrugada desta quinta-feira (17) no bairro Mucuri, em Cariacica. Por volta de 0h15, o motorista de aplicativo foi rendido por três bandidos armados após sair da casa da namorada com o Chevrolet Classic verde.
Segundo ele, os criminosos chegaram em um Fiat Uno vermelho com as portas de cor prata. O ladrão que estava armado anunciou o assalto e até revistou o dono do Classic. Após exigirem que o motorista saísse do carro, um bandido assumiu o volante e fugiu com o carro em direção à Rodovia do Contorno. A vítima abordou policiais militares que faziam patrulhamento no bairro.

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O Fiat Uno e o Classic foram flagrados pela polícia na entrada do bairro de Mucuri. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os acusados atiraram contra os militares. Os policiais revidaram, mas os bandidos continuaram a fuga. O Fiat Uno foi localizado no bairro Operário. Já o carro roubado foi perseguido até o bairro Vila Independência. O criminoso que estava dirigindo o Classic perdeu o controle, invadiu um quintal e bateu em uma escada. Os ladrões que estavam no veículo fugiram a pé e atiraram contra os policiais militares e agentes da Força Nacional.
Durante o tiroteio, um suspeito de 22 anos acabou baleado com cinco tiros. Segundo a polícia, ele portava um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas intactas. Uma viatura da Força Nacional encaminhou o homem baleado para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Os carros foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Motorista de aplicativo é assaltado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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