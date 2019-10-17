Viatura da Força Nacional fazendo ronda em Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Tiro falha, mulher escapa e trio é preso pela PM e Força Nacional em Cariacica

Uma mulher de 38 anos escapou da morte na tarde desta quarta-feira (16) no bairro Campo Grande, em Cariacica. Ela foi rendida e, na hora em que o criminoso atirou, a arma dele falhou. O atirador estava acompanhado de um ex-namorado da vítima e de outro comparsa.

Os três, de 20, 22 e 22 anos. foram presos pela Polícia Militar e pela Força Nacional. A PM informou que foi acionada às 15h35 ao bairro Campo Grande para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, a vítima informou que o ex-namorado e outros dois homens foram à sua residência em um veículo Gol de cor prata.

Segundo ela, o motorista estava armado com um revólver e atirou contra ela. No entanto, a arma falhou e o trio fugiu. Quando os militares seguiam com a vítima para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), avistaram o veículo com os suspeitos.

Ao notarem os policiais, um dos ocupantes do veículo jogou um revólver calibre 32 no telhado de um imóvel. A arma foi encontrado com quatro munições, sendo que duas estavam picotadas. Dois homens tentaram fugir, mesmo algemados, mas foram perseguidos e presos por uma equipe da Força Nacional que fazia patrulhamento na BR 262.