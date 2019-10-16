Caso Karolini: "Crime bárbaro que choca até policiais", diz delegada

Delegada Raffaella Aguiar, titular da DHPM Crédito: Isaac Ribeiro

"É um crime bárbaro, que choca. Até para nós, que vivenciamos isso todos os dias, sem dúvida, é terrível. Ontem (terça) quando ele estava relatando tudo para nós, todos os policiais ficaram muito chocados porque é difícil você aceitar que um ser humano tenha capacidade de fazer com o outro tanta barbaridade" Delegada Raffaella Aguiar - Titular da DHPM

Na manhã desta terça-feira (15), a Polícia Civil cumpriu um mandado de apreensão e um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente. Segundo a delegada, friamente e sem demonstrar arrependimento, o adolescente narrou o que aconteceu no dia do crime e confessou ter matado outras cinco pessoas, além de ter tentado matar outras seis.

“Vamos tentar representar para fazer um estudo psicológico dele porque ele demonstra ser uma pessoa que tem algum distúrbio psicológico e vamos se ele apresentar isso, pra ver se começa a responder por uma medida de segurança, que é um tratamento psicológico, que é diversa de uma apreensão, que é quando ele cumpre uma medida socioeducativa”.

"Quando ele chegou aqui, friamente, confessou todos os atos. Relatou que ele já praticou, com apenas 16 anos, seis homicídios e mais seis tentativas de homicídios. Ele é uma pessoa que realmente é perigosa para estar convivendo em sociedade." Delegada Raffaella Almeida - Titular da DHPM

O CRIME

O adolescente de 16 anos que confessou ter torturado e matado a adolescente Karolini Vitória, de 15 anos, foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). À polícia, ele contou que cometeu o crime após descobrir que a namorada estava trocando mensagens de celular com outro rapaz. O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, no dia 23, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.