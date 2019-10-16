Namorado diz que matou estudante no ES por causa de mensagens no celular

O adolescente de 16 anos que confessou ter torturado e matado a adolescente Karolini Vitória, de 15 anos, foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). À polícia, ele contou que cometeu o crime após descobrir que a namorada estava trocando mensagens de celular com outro rapaz. O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, no dia 23, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.