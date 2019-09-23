Pai reconheceu corpo da filha em Vitória pela tatuagem

O corpo da adolescente encontrado na manhã desta segunda-feira (23) às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, é o da estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos. O pai da vítima foi quem confirmou que se trata de Karoline. , é o da estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos. O pai da vítima foi quem confirmou que se trata de Karoline.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição, o que significa que a menina não foi morta neste domingo (22). Ele também tinha duas perfurações de bala e estava com as mãos amarradas.

Serra, no último sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória. O pai da vítima contou que Karoline saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, na, no último sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória.

A adolescente não retornou para casa no domingo (22). Os pais da jovem tentaram entrar em contato por telefone, mas não conseguiram, pois o telefone indicava que estava desligado.

Na manhã desta segunda-feira, o pai decidiu denunciar o desaparecimento à polícia. Quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

Parque da Fonte Grande. A família está no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo da jovem encontrada próximo à entrada do

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