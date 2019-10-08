Polícia descarta que morte de Karoline tem relação com crime do pai

A morte daem Vitória, em setembro deste ano, não tem relação com o suposto crime praticado pelo pai dela.

O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, explicou que de 2016 até junho, a vítima não tinha comunicado o crime à família. “A princípio, não tem nenhuma ligação um fato com o outro. A morte é investigada em outra delegacia”, explicou.

O crime começou em 2016. Em junho deste ano, o engenheiro denunciou o caso à Polícia Civil. Na delegacia, ele apontou Vandercley como um dos suspeitos. Na manhã desta terça-feira (08), a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na casa de Vandercley, no bairro Jardim Tropical, na Serra.