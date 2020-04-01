Coronavírus no ES: TJES suspende busca por pais adotivos no Estado

O documento foi assinado e protocolado pelo desembargador Ney Batista Coutinho no dia 27 de março. Ele reforça que, durante o plantão extraordinário, o Sistema Nacional de Adoção (SNA) manterá a vinculação automática das crianças e adolescentes em condições de serem adotados junto aos pretendentes devidamente habilitados, respeitando o perfil e a ordem cronológica.