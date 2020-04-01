Coronavírus no ES: TJES suspende busca por pais adotivos no Estado

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) suspendeu as buscas por pretendentes habilitados para adoção. Uma das considerações feitas para a decisão foi em relação às orientações do Ministério da Saúde, quanto à necessidade de isolamento social.
O documento foi assinado e protocolado pelo desembargador Ney Batista Coutinho no dia 27 de março. Ele reforça que, durante o plantão extraordinário, o Sistema Nacional de Adoção (SNA) manterá a vinculação automática das crianças e adolescentes em condições de serem adotados junto aos pretendentes devidamente habilitados, respeitando o perfil e a ordem cronológica.
Por fim, ele pontua que, após o reestabelecimento dos atendimentos, deverá ser dado andamento ao processo de aproximação.