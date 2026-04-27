Dia da Empregada Doméstica promove reflexão sobre trabalhadoras que ainda sofrem violações de direitos

“O trabalho doméstico, em uma sociedade historicamente escravocrata e racista como a brasileira, é marcado pela invisibilidade e pela desvalorização. Nossa cultura ainda resiste em reconhecer essas atividades como trabalho propriamente dito, tratando a trabalhadora ou o trabalhador como alguém sem direitos trabalhistas plenos. Muitas vezes, a relação de emprego é negada com o pretexto de que a empregada ‘é quase da família’, mas, mesmo com afeto genuíno, o vínculo empregatício existe e exige o cumprimento das leis trabalhistas”, explicou a procuradora regional do Trabalho, Guadalupe Louro Turos Couto.