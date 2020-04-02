População poderá doar dinheiro para Governo do ES comprar cestas básicas

População poderá fazer doações em dinheiro para a compra de cestas básicas Crédito: Rafaela Frutoso

O Governo do Espírito Santo montou um programa para facilitar e organizar as várias ações, repasses, doações e assistência à população afetada pelos prejuízos gerados pela crise do coronavírus no Estado. O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quinta-feira (2), que editou um novo decreto para declarar Estado de Calamidade Pública decorrente do Desastre Natural classificado como grupo biológico ou epidemias, e tipo doenças infecciosas virais.

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Na prática, isso vai permitir um envolvimento e acionamento de todo o sistema de Defesa Civil do Estado e dos municípios, para proteger as famílias mais vulneráveis. Além deste decreto, na semana passada a Assembleia aprovou o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus.

Esta é uma das ações que está dentro do programa "ES Solidário" também lançado nesta quinta. Nele, o Executivo também regulamenta a forma para realizar doações para o governo do Estado, em dinheiro, equipamentos, em serviços. "Diversos grupos da sociedade tem se organizado e ajudado as famílias. Precisamos nessa hora de uma proteção social, e o Estado tem que colocar a sua estrutura para coordenar o movimento", afirmou Casagrande.

Uma das formas de fazer doações é em dinheiro, pelo site coronavirus.es.gov.br . Os recursos vão para o Fundo de Assistência Social, ou para o Fundo de Defesa Civil para que possam ser repassados para os municípios, que são quem executa a política de assistência social e destinam às famílias. As secretarias municipais têm cadastros das famílias que mais precisam.

Outra estrutura disponibilizada para as doações será pelo Corpo de Bombeiros, que vai passar a receber insumos. "Amanhã, as 17 bases operacionais dos Bombeiros estarão preparadas para receber doações de cestas básicas, kit higiene e kit limpeza. Eles entregarão nas casas das pessoas, para evitar aglomerações", anunciou o governador.

REPASSES

Conforme já anunciado na última semana, o governador comunicou que já foi feito um repasse de R$ 16,8 milhões do Estado para os municípios, através do Fundo de Assistência Social. Até segunda-feira, serão repassados mais R$ 3,1 milhões, valor com o qual é possível comprar 24 mil cestas básicas por mês. Os municípios, no entanto, podem utilizá-lo para outros gastos com assistência social.