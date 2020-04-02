Sessão foi transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia Crédito: Rafael Brandão/Ales

Your browser does not support the audio element. Nova sessão virtual da Assembleia do ES para votar projetos do governo

Os deputados estaduais do Espírito Santo vão votar, na próxima segunda-feira (06), mais cinco projetos encaminhados pelo governador Renato Casagrande (PSB), para combater as consequências da pandemia do novo coronavírus . Esta será a segunda sessão virtual realizada pela Assembleia Legislativa , por meio de videoconferência.

Nela, cada deputado pode participar de sua casa, via celular, tablet ou computador, e votam por meio de uma plataforma digital.

A primeira sessão virtual foi na última sexta-feira (27), após o Legislativo ter decidido suspender as sessões presenciais em 17 de março. Ela durou mais de quatro horas e teve quatro projetos votados : a aprovação do estado de calamidade pública para o Espírito Santo, mudanças na alíquota de contribuição patronal, flexibilização do processo de licitação para a área da saúde e o uso de recursos de fundos estaduais diversos.

Transmitida pela TV e pela internet, a sessão teve alguns contratempos técnicos, como a oscilação da internet de alguns deputados, e ruídos, pois nem todos estavam com os microfones no modo "mudo" quando não era a vez deles de falar.

Segundo a assessoria da Assembleia, na segunda sessão em princípio não haverá mudança de procedimentos ou de plataforma, pois os deputados já se adaptaram ao sistema.

COMO SERÁ A SESSÃO

Na pauta da segunda sessão virtual, estão cinco projetos do governo. (Veja abaixo quais são).

Quem comandará a votação será o presidente Erick Musso (Republicanos). A sessão on-line segue o rito de uma sessão presencial, porém com o auxílio da tecnologia para evitar que os parlamentares precisem se deslocar até a sede da Assembleia Legislativa.

Além dos deputados, a Procuradoria da Casa também vai promover uma reunião virtual, inédita. O grupo se reunirá nesta sexta-feira (3), a partir das 10 horas, para votar dois processos administrativos.

OS PROJETOS EM VOTAÇÃO