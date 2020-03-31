Governador Casagrande assinou o projeto de lei que trata da criação do Fundo de Aval nesta terça-feira (31) Crédito: Helio Filho/Secom-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para criar um fundo que vai custear os financiamentos que o governo do Espírito Santo irá oferecer para microempreendedores individuais (MEI) e microempresas. O chamado "Fundo de Aval" contará com R$ 100 milhões em recursos para o subsídio.

Your browser does not support the audio element. ES vai criar fundo de R$ 100 milhões para financiar microempresas

Os recursos que irão compor essa reserva sairão do caixa do Tesouro Estadual e de outros fundos, como o da Infraestrutura. A criação das linhas de financiamento foi anunciada pelo governador no sábado (28) como uma medida de auxílio a empreendedores durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Encaminhei para Assembleia Legislativa, junto com outros PL's para enfrentar a crise do #Coronavírus, o Projeto de Lei para criação do Fundo de Aval no valor de R$ 100 milhões para subsidiar os financiamentos para MEI e microempresas conforme anunciamos anteriormente. pic.twitter.com/nricMFzNFL — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 31, 2020

Motoristas de aplicativo, artesãos, cabeleireiros e demais empreendedores cadastrados como MEIs vão poder pegar até R$ 5 mil de empréstimo sem juros. O contrato será feito através de agências do Banestes e terá prazo de seis meses para começar a pagar, além da possibilidade de dividir a dívida em 24 parcelas.