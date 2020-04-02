Ex-prefeito de Vitória, Setembrino Pelissari morre, aos 91 anos

Setembrino Pelissari: em 2018, aos 90 anos, ex-prefeito foi homenageado no Tribunal de Justiça Crédito: Divulgação/TJES

O ex-prefeito de Vitória e ex-deputado estadual Setembrino Pelissari morreu na madrugada desta quinta-feira (2), aos 91 anos de idade. De acordo com familiares, ele sofreu um infarto na residência dele na Capital. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas ele não resistiu. Pelissari comandou a Capital por dois mandatos, entre 1967 e 1970 e entre 1975 e 1978.

Atualmente, ele era conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Espírito Santo (OAB-ES) , que decretou luto oficial de três dias na entidade pela morte dele. Setembrino Idwaldo Netto Pelissari nasceu em 18 de setembro de 1928, em Ibiraçu. Mudou-se para Vitória aos 18 anos, formou-se em Direito em 1954 e, por meio do movimento estudantil, interessou-se pela política.

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O enterro será às 16h no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Não haverá velório, devido às recomendações de isolamento social pelos órgãos de saúde. Setembrino deixa a esposa, três filhos, cinco netos e dois bisnetos. Para Priscyla Pelissari, uma das filhas do ex-prefeito, o legado que o pai deixará para a família é o da dedicação e do amor. Ela conta que, apesar da idade, ele ainda era bastante ativo, continuava advogando e que não tinha problemas de saúde.

"Estamos todos despedaçados. O exemplo que ele deixa para a gente é o da dedicação e da responsabilidade. Apesar de não pegar casos novos, ele continuava advogando nos casos antigos, que os clientes confiaram a ele. Tinha muito cuidado com essa confiança. Fazia questão de ir ao Tribunal de Justiça acompanhar o andamento dos processos. Quando foi prefeito, ainda muito novo, nunca deixou o cargo subir à cabeça, gostava de acompanhar sempre tudo muito de perto, ia a todas as obras, acompanhava dia após dia. Infelizmente, ele ficou muito angustiado com o confinamento e essa situação toda. Ele só nos deixa amor" Priscyla Pelissari - Filha de Setembrino Pelissari

Setembrino Pelissari, advogado

VIDA PÚBLICA

Ainda na Faculdade de Direito de Vitória, Setembrino participou do movimento estudantil e ajudou a fundar a União Estadual dos Estudantes (UNE). Também atuou na organização estudantil como secretário e vice-presidente. Em 1954, iniciou sua carreira política quando ocupou uma das cadeiras de vereador em Vitória, ao substituir um parlamentar que havia sido cassado.

Em 1955, ajudou a eleger o governador Francisco Lacerda e se tornou secretário particular dele, ajudando-o a escrever seus discursos. Em 1962, foi eleito deputado estadual. Já durante a ditadura, em 1967, foi nomeado pelo então governador Cristiano Dias Lopes para ser prefeito de Vitória.

Entre suas principais obras estão as galerias de águas pluviais do Centro e do Parque Moscoso. "Com 15 minutos de chuva, tudo alagava. Diziam que era 'obra de prefeito burro', porque ficava debaixo da terra", lembrou Setembrino, em uma entrevista concedida para A Gazeta em 2016. Ele também é responsável por terminar a Avenida Leitão da Silva, que até então só ia da Beira-Mar até a César Hilal. As obras de Setembrino levaram a avenida até o bairro Andorinhas.

Defensor da preservação do manguezal, ele motivava sua exoneração do cargo de prefeito por tentar evitar as ocupações na Ilha das Caeiras. Saiu da prefeitura em 1970 para ser deputado estadual. Voltou a ser prefeito em 1975 e, em 1978, foi nomeado procurador do Estado, onde ficou até se aposentar.

RECONHECIDO PELO EQUILÍBRIO E PELO LEGADO NO DESENVOLVIMENTO DO ES

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), disse que vai decretar luto no município e destacou que já foi buscar os conselhos de Setembrino. "Foi uma pessoa que deixou um legado de movimentação política, cívica e profissional muito grande em Vitória. Já vivi situações em que procurei ele para aconselhamento e fui recebido com muito carinho, de forma que tenho uma gratidão grande por tudo que ele fez. Que Deus o tenha ao seu lado e conforte sua família."

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (DEM), afirmou que Setembrino é uma inspiração para a classe política. "Vitória amanheceu mais triste hoje. Perdemos Setembrino Pelissari, advogado brilhante e prefeito da capital. Com uma atuação impecável, era um visionário e deixou uma grande legado. Focado no desenvolvimento urbano e social, construiu a Leitão da Silva e iniciou a urbanização do meu querido bairro Andorinhas. Seu trabalho jamais será esquecido e é uma inspiração para todos aqueles que amam a boa política. Que Deus conforte familiares e amigos", disse.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, destacou o compromisso de Pelissari com sociedade. "Setembrino dedicou sua vida com brilhantismo à causa pública e ao Direito. Nos últimos anos, mesmo com a idade já avançada, continuou se dedicando à advocacia, fazendo parte da atual gestão e integrando o seu Conselho Seccional. Era reconhecido por sua experiência, pelo equilíbrio e pelo amor ao Direito. A Ordem se solidariza com familiares e amigos desse grande homem público, que tanto abrilhantou advocacia capixaba."