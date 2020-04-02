Coronavírus: STJ nega prisão domiciliar a assassino de Camata

Quanto ao pedido para ser posto em liberdade, a Justiça avaliou que Marcos Venicio deve permanecer em prisão cautelar, que se justifica pela periculosidade do acusado, "em especial, pelo modus operandi do crime praticado mediante frieza e premeditação", ressaltando que o entendimento do Superior Tribunal tem sido de que, portanto, está fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública.