Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ministro do STJ manda soltar presos no ES que não pagaram fiança
Pandemia de coronavírus

Ministro do STJ manda soltar presos no ES que não pagaram fiança

Ao tomar a decisão, o ministro levou em conta a pandemia de coronavírus. 'São crimes mais leves, de até quatro anos, e não podem ter violência ou grave ameaça a pessoa', reforça coordenador penal da Defensoria Pública

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:08
Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa
Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa Crédito: Reprodução
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior concedeu, nesta sexta-feira (27), uma liminar que determina a soltura de todos os detentos do Espírito Santo cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estão presos.
Ao tomar a decisão, o ministro levou em conta a pandemia de coronavírus. Com a liminar, pelo menos 100 detentos no Estado podem ser soltos, de acordo com uma estimativa da Defensoria Pública do Espírito Santo.
Foi a Defensoria Pública que entrou com o habeas corpus por entender que a soltura desses presos, independentemente do pagamento de fiança, é uma providência alinhada com a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na recomendação, o CNJ orienta que os magistrados reavaliem algumas prisões devido a pandemia do novo coronavírus.
O pedido foi feito em favor de seis presos específicos, mas se estendeu a todos os outros que se estejam nas mesmas condições.
No pedido, a Defensoria apontou que a superlotação dos presídios no Espírito Santo é "campo fértil" para a propagação do vírus, devendo ser aplicada a recomendação do CNJ que recomenda que as ordens de prisão preventiva devem exceção. No Espírito Santo, há um déficit de 9 mil vagas nos presídios.

Veja Também

Coronavírus: Governo do ES quer montar hospital de campanha na Serra

Coronavírus no ES: empréstimo de até R$ 5 mil para microempreendedores

Coronavírus: Casagrande é contra alterar calendário eleitoral

"São crimes mais leves, de até quatro anos, e não podem ter violência ou grave ameaça a pessoa. São delitos que não envolvem violência porque nesses casos violentos o juiz não concede o pagamento de fiança. É bom que as pessoas entendam que não será todo mundo que vai ser liberado", ponderou o defensor Valdir Vieira, coordenador penal da Defensoria Pública do Espírito Santo.
A liminar foi negada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Ao atender o pedido e reverter a decisão, o ministro disse que o Judiciário não pode se portar como um poder alheio aos problemas da sociedade. Na liminar, o ministro afirmou que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida "irrazoável".
"Sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável", afirmou o ministro.
A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por telefone e por e-mail, para confirmar o número de presos que serão beneficiados pela decisão, mas não obteve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados