Coronavírus: Casagrande é contra alterar calendário eleitoral

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) foi questionado, em entrevista coletiva virtual realizada na manhã deste sábado (28), se avalia ser necessário adiar o calendário eleitoral.
As eleições estão marcadas para outubro e a campanha começa oficialmente em agosto. Para o governador, não é preciso alterar nada agora.
"O calendário eleitoral está numa fase agora que não exige muita movimentação. A campanha é só em agosto. Espero que até lá, apesar do presidente (Jair Bolsonaro), a gente já tenha resolvido esse assunto"
Na eleição estarão em disputa os cargos de prefeito e vereador.
O presidente Bolsonaro tem incentivado a "volta à normalidade", a retomada dos hábitos de consumo, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, que já matou cerca de 25 mil pessoas em todo o mundo desde dezembro do ano passado.
A Justiça já suspendeu a campanha "O Brasil não pode parar", que o governo pretendia veicular, incentivando as pessoas a saírem de casa. O Ministério Público Federal apontou que não há embasamento técnico para a medida.
PACOTE ECONÔMICO
Na coletiva deste sábado, Casagrande anunciou medidas para reduzir os efeitos econômicos da crise do coronavírus, como lançamento de linhas de financiamento sem juros para microempresários e também empréstimos de R$ 5 mil para quem atua na economia solidária, artesãos e motoristas de aplicativo.