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Pandemia

Coronavírus: Casagrande é contra alterar calendário eleitoral

Governador espera que até agosto, quando começa a campanha, efeitos da pandemia já tenham sido minimizados

Publicado em 28 de Março de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 12:09
Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual
Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual Crédito: Reprodução/Facebook Renato Casagrande
Em meio à pandemia do novo coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) foi questionado, em entrevista coletiva virtual realizada na manhã deste sábado (28), se avalia ser necessário adiar o calendário eleitoral.
As eleições estão marcadas para outubro e a campanha começa oficialmente em agosto. Para o governador, não é preciso alterar nada agora. 
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!
"O calendário eleitoral está numa fase agora que não exige muita movimentação. A campanha é só em agosto. Espero que até lá, apesar do presidente (Jair Bolsonaro), a gente já tenha resolvido esse assunto"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Estado
Na eleição estarão em disputa os cargos de prefeito e vereador.  
O presidente Bolsonaro tem incentivado a "volta à normalidade", a retomada dos hábitos de consumo, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, que já matou  cerca de 25 mil pessoas em todo o mundo desde dezembro do ano passado.
A Justiça já suspendeu a campanha "O Brasil não pode parar", que o governo pretendia veicular, incentivando as pessoas a saírem de casa. O Ministério Público Federal apontou que não há embasamento técnico para a medida.

PACOTE ECONÔMICO

Na coletiva deste sábado, Casagrande anunciou medidas para reduzir os efeitos econômicos da crise do coronavírus, como lançamento de linhas de financiamento sem juros para microempresários e também empréstimos de R$ 5 mil para quem atua na economia solidária, artesãos e motoristas de aplicativo. 

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

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