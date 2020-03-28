Coronavírus: Casagrande é contra alterar calendário eleitoral

Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual Crédito: Reprodução/Facebook Renato Casagrande

Em meio à pandemia do novo coronavírus , o governador Renato Casagrande (PSB) foi questionado, em entrevista coletiva virtual realizada na manhã deste sábado (28), se avalia ser necessário adiar o calendário eleitoral.

As eleições estão marcadas para outubro e a campanha começa oficialmente em agosto. Para o governador, não é preciso alterar nada agora.

"O calendário eleitoral está numa fase agora que não exige muita movimentação. A campanha é só em agosto. Espero que até lá, apesar do presidente (Jair Bolsonaro), a gente já tenha resolvido esse assunto" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Estado

Na eleição estarão em disputa os cargos de prefeito e vereador.

O presidente Bolsonaro tem incentivado a "volta à normalidade", a retomada dos hábitos de consumo, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, que já matou cerca de 25 mil pessoas em todo o mundo desde dezembro do ano passado.

PACOTE ECONÔMICO

Na coletiva deste sábado, Casagrande anunciou medidas para reduzir os efeitos econômicos da crise do coronavírus, como lançamento de linhas de financiamento sem juros para microempresários e também empréstimos de R$ 5 mil para quem atua na economia solidária, artesãos e motoristas de aplicativo.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: