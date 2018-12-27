Ex-assessor pode pegar até 30 anos de prisão por morte de Gerson Camata

Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Gerson Camata, pode ser condenado a até 30 anos de prisão. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória. O ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade , 66 anos, que confessou à polícia ter matado o ex-governador do Espírito Santopode ser condenado a até 30 anos de prisão. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória.

Marcos Venicio foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado por motivo torpe, com dificuldade de defesa da vítima. A prisão do ex-assessor foi realizada pelo superintendente de Polícia Técnico-científico, Danilo Bahiense dentro de uma loja da Praia do Canto, bem próximo ao local do crime. A arma utilizada estava com registro vencido desde 2013.

"Não demonstrou resistência até porque ele já me conhecia, conheço ele há muitos anos. Ele vai ficar preso. Homicídio qualificado, porque não teve oportunidade de defesa. Um crime desse a pena mínima de 12 anos, e a máxima de 30 anos", afirmou Bahiense .

AÇÃO JUDICIAL MOTIVOU CRIME