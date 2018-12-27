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Assassinato

Ex-assessor pode pegar até 30 anos de prisão por morte de Gerson Camata

Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos foi preso em flagrante dentro de uma loja da Praia do Canto, bem próximo ao local do crime

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 14:44
Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, que confessou à polícia ter matado o ex-governador do Espírito Santo Gerson Camatapode ser condenado a até 30 anos de prisão. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória.
> Vídeo: ex-assessor fala sobre o assassinato de Camata na Praia do Canto
Marcos Venicio foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado por motivo torpe, com dificuldade de defesa da vítima. A prisão do ex-assessor foi realizada pelo superintendente de Polícia Técnico-científico, Danilo Bahiense dentro de uma loja da Praia do Canto, bem próximo ao local do crime. A arma utilizada estava com registro vencido desde 2013.
"Não demonstrou resistência até porque ele já me conhecia, conheço ele há muitos anos. Ele vai ficar preso. Homicídio qualificado, porque não teve oportunidade de defesa. Um crime desse a pena mínima de 12 anos, e a máxima de 30 anos", afirmou Bahiense . 
AÇÃO JUDICIAL MOTIVOU CRIME 
De acordo com o secretário de Estado da Segurança, coronel Nylton Rodrigues, a motivação do crime contra Camata foi uma ação judicial promovida pelo ex-governador em desfavor do ex-assessor Marcos Venicio. "Esse ex-assessor trabalhou com Gerson durante 20 anos e teve R$ 60 mil bloqueados em sua conta devido à ação judicial. Hoje, na Praia do Canto, o autor do crime, foi tirar satisfação ao encontrar Gerson Camata na rua, na calçada próxima a uma padaria e a uma banca de revistas. Neste encontro iniciou-se uma discussão verbal, momento em que Marcos sacou uma arma e efetuou um disparo que vitimou o ex-governador".
> Ex-assessor foi condenado a pagar indenização por danos morais a Camata
> Quem foi Gerson Camata?
> 'Era uma figura tranquila', diz Lelo sobre Camata

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