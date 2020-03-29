Conheça os bastidores da primeira sessão virtual da Assembleia Legislativa do ES

O plenário virtual da Assembleia: cada um em sua casa respeitando o isolamento social Crédito: Reprodução/Secom Assembleia

FALANDO DEMAIS

De início, o presidente da Assembleia, Erick Musso, pediu reiteradas vezes que os colegas colocassem no modo "mudo" quando não houvesse necessidade de falar. Ele até perdeu a paciência em determinado momento. No entanto, em muitos momentos não teve jeito: teve barulho de passarinho, cachorro e criança falando. Até piada de baixo calão vazou e algumas divergências fora de hora.

QUEM FOI O OUSADO?

Janete de Sá reclamou que algum colega fez um gesto obsceno ao longo da reunião. Ela acabou deixando microfone aberto quando teve de atender ao celular.

COM O PET AO LADO

E Janete de Sá segurou até seu pet, um cachorro, ao longo da sessão. Seguiu a moda do que aconteceu no Congresso. Hudson Leal também não perdeu tempo e mostrou o seu cachorro na transmissão.

ASSESSORA DO PAPAI

Fabrício Gandini, por sua vez, apareceu com o filha.

JOGADOR ELETRÔNICO

Alexandre Xambinho mostrou com seu fone de ouvido, que tinha microfone acoplado, que tem pinta de jogador de E-Sports (esportes eletrônicos).

A RIGOR

Os deputados Delegado Danilo Bahiense e Marcos Garcia foram os mais elegantes da sessão histórica. Vestiram terno e gravata. E respeitaram os microfones.

RECADO PARA ALGUÉM?

Na meio da confusão do PSL, Danilo Bahiense entoou da Bíblia, como de costume e sem ler, o versículo 10, do capítulo 24 do livro de Mateus. “Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão”.

MELHORES CONEXÕES

Erick Musso, Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão Assumção e Danilo Bahiense ganharam o prêmio de melhor internet em casa. Os demais oscilaram muito e mal apareceram ao longo da sessão. Dary Pagung e Carlos Von correram por fora no prêmio melhor conexão.

SIGNIFICA...

Torino Marques filosofou em uma de suas justificativas de voto: “Até nós temos temos prazo de validade”.

SIGNIFICA... 2

Lorenzo Pazolini soltou ainda que “a transparência do governo estava opaca”.

ENTROSAMENTO VIRTUAL

A transmissão da TV Assembleia dialogou com a da TV Gazeta e uma fala do presidente Erick Musso apareceu durante o ESTV1.

VEM AÍ A SEGUNDA SESSÃO

Ao todo, a sessão virtual durou quatro horas e um minuto. Erick disse que nesta semana deverá ter uma nova reunião remota.

INEDITISMO