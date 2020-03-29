Conheça os bastidores da primeira sessão virtual da Assembleia Legislativa do ES

De início, o presidente da Assembleia, Erick Musso, pediu reiteradas vezes que os colegas colocassem no modo "mudo" quando não houvesse necessidade de falar. Ele até perdeu a paciência em determinado momento. No entanto, em muitos momentos não teve jeito: teve barulho de passarinho, cachorro e criança falando. Até piada de baixo calão vazou e algumas divergências fora de hora.
Janete de Sá reclamou que algum colega fez um gesto obsceno ao longo da reunião. Ela acabou deixando microfone aberto quando teve de atender ao celular.
E Janete de Sá segurou até seu pet, um cachorro, ao longo da sessão. Seguiu a moda do que aconteceu no Congresso. Hudson Leal também não perdeu tempo e mostrou o seu cachorro na transmissão.
Fabrício Gandini, por sua vez, apareceu com o filha.
Alexandre Xambinho mostrou com seu fone de ouvido, que tinha microfone acoplado, que tem pinta de jogador de E-Sports (esportes eletrônicos).
Os deputados Delegado Danilo Bahiense e Marcos Garcia foram os mais elegantes da sessão histórica. Vestiram terno e gravata. E respeitaram os microfones.
Na meio da confusão do PSL, Danilo Bahiense entoou da Bíblia, como de costume e sem ler, o versículo 10, do capítulo 24 do livro de Mateus. “Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão”.
Erick Musso, Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão Assumção e Danilo Bahiense ganharam o prêmio de melhor internet em casa. Os demais oscilaram muito e mal apareceram ao longo da sessão. Dary Pagung e Carlos Von correram por fora no prêmio melhor conexão.
Torino Marques filosofou em uma de suas justificativas de voto: “Até nós temos temos prazo de validade”.
Lorenzo Pazolini soltou ainda que “a transparência do governo estava opaca”.
A transmissão da TV Assembleia dialogou com a da TV Gazeta e uma fala do presidente Erick Musso apareceu durante o ESTV1.
Ao todo, a sessão virtual durou quatro horas e um minuto. Erick disse que nesta semana deverá ter uma nova reunião remota.
De qualquer forma, a Assembleia Legislativa fez história com a sua primeira sessão virtual do gênero. Está de parabéns pelo pioneirismo, inclusive com atualização em tempo real no Twitter Os percalços fazem parte.